Ethereum NFT ekosistemi eski günlerine geri dönüyor

Ethereum NFT ekosistemi eski günlerine geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum NFT yatırımcılarının sayısı, OpenSea güncellemeleri ve oyun sektöründeki gelişmelerle birlikte Haziran 2022 seviyelerine yeniden ulaştı.

Ethereum Blockchain ağındaki aktif NFT yatırımcılarının sayısı, son dönemde yaşanan artışla 40 bine yaklaşarak iki yıl önceki seviyeleri yakaladı. Bu canlanmanın arkasında OpenSea platformunun yenilikleri ve oyun projelerinin artan entegrasyonları yatıyor.

Ethereum NFT Piyasası Yeniden 2022 Seviyelerinde

Ethereum Blockchain ağında faaliyet gösteren NFT tüccarlarının sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaşarak Haziran 2022'de görülen seviyelere yaklaştı. Bu yükseliş, piyasanın önde gelen NFT platformu OpenSea'nin yeni sürümünü kullanıma açması ve kullanıcıları teşvik eden bir program başlatmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Platform tarafından hayata geçirilen Voyages adlı program kapsamında, kullanıcılar işlem yaptıkça XP puanı biriktiriyor. Toplanan bu puanların gelecekte yapılması muhtemel bir token dağıtımında kullanılabileceği öngörülüyor. OS2 olarak adlandırılan yeni sürümün test aşamasını tamamlamasının ardından OpenSea, 2022'den bugüne kaydedilen en yüksek aylık aktif kullanıcı sayısına erişti.

NFT ekosistemindeki canlanma, sektörün büyük oyuncularının dijital koleksiyonların ötesine geçen stratejik hamleleriyle desteklendi. Vibes isimli ticaret kartı oyununun geliştiricisi Orange Cap Games, popüler Moonbirds koleksiyonunun lisans haklarını devraldı. Şirket, oyunun üçüncü serisinde bu koleksiyondan karakterlere yer verebileceğinin sinyallerini verdi.

Dijital futbol oyunu alanında faaliyet gösteren Mythical Games ise yakında piyasaya çıkacak FIFA Rivals oyununda Adidas markasıyla iş birliği yapacağını açıkladı. Firma daha önce NFL Rivals mobil oyunuyla önemli bir başarı yakalamıştı. Bu gelişmeler, Steam gibi platformlarda uzun yıllardır işleyen oyun içi öğe ekonomilerinin Blockchain teknolojisiyle buluştuğunu gösteriyor.

NFT piyasasındaki bu toparlanma, 2021'de yaşanan yükselişin ardından gerçekleşti. O dönemde kısa vadeli kazanç peşindeki yatırımcıların büyük bölümü memecoin gibi alternatif kripto varlıklara yönelirken geriye teknolojinin gerçek kullanım alanlarına odaklanan daha istikrarlı bir kullanıcı kitlesi kaldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti

Acun Ilıcalı'nın fişini bakın kim çekmiş
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı

Beklenen oldu! Kevin De Bruyne yeni takımına imzayı attı
Sahipsizler'de tartışmalı sahne

Sahipsizler'de tartışmalı yatak sahnesi
title