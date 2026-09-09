Ethereum kritik eşikte sıkıştı

Ethereum gün içinde 2 bin 476 ile 2 bin 523 dolar arasında hareket etti ve 2 bin 486 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 2 bin 500 doların üzerine döndü. Fiyat, eylül başındaki 2 bin 430 dolar civarındaki dipten toparlandıktan sonra birkaç gündür yatay seyrediyor. Alım talebi 2 bin 478-2 bin 485 bandında tekrar tekrar devreye girdi. Her yükseliş denemesi direnç bölgesinde satışla karşılaştı.

Toparlanmayı zorlaştıran birkaç etken var. Spot Ethereum fonlarından çıkışlar, kurumsal talebin zayıfladığına işaret etti. ABD Merkez Bankası (Fed) 15-16 Eylül'de toplanacak. Toplantı öncesinde risk iştahı zayıf kaldı. ABD-İran gerginliğine bağlı yüksek enerji fiyatları enflasyon endişesini artırdı. Senato'nun 15 Eylül'de CLARITY yasasına ilişkin usul oylaması da düzenleme belirsizliğini gündemde tuttu.

MOMENTUM 2 BİN 500 DOLARIN ALTINDA ZAYIFLADI

4 saatlik grafikte Ethereum, 2 bin 490 dolardaki 20 periyotluk hareketli ortalamanın altına indi. Bu görünüm, alıcıların kısa vadede baskı altında kaldığına işaret etti. Fiyat yine de 2 bin 467 ve 2 bin 468 dolardaki 50 ve 100 periyotluk ortalamaların üzerinde kaldı. Bu yakınlaşma, 2 bin 465-2 bin 470 dolar bandını ilk destek bölgesi olarak öne çıkardı. 200 periyotluk ortalama 2 bin 243 dolarla çok daha aşağıda kaldı. Bu tablo, orta vadeli yapının korunduğuna işaret ediyor.

Para akışı da zayıf görünüyor. Varlığa giren ve çıkan parayı ölçen Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi, 4 saatlik grafikte eksi 0,09'a geriledi. Negatif değer, satış baskısının alım baskısından güçlü olduğuna işaret ediyor. Gösterge negatif kaldığı sürece Ethereum kısa süreliğine 2 bin 500 doların üzerine dönse bile kalıcı bir çıkış zorlaşacak.

ANALİSTLER 2 BİN 550 VE 3 BİN DOLARA İŞARET ETTİ

Piyasa analisti Jules, 2 bin 478-2 bin 485 bandını kısa vadeli dönüş seviyesi olarak belirledi ve bu bölgeden tekrarlanan sıçramaların canlı talebi gösterdiğini söyledi. Analist, Ethereum direnç bandının üzerinde kapanana kadar sıkışmanın süreceği uyarısını da yaptı. Jules, "İki tarafın da net seviyeleri var. Bu sıkışma ne kadar uzarsa, nihai kırılım o kadar önemli olacak." değerlendirmesini paylaştı.

Jules'a göre 2 bin 525-2 bin 535 bandının güçlü biçimde aşılması, yolu 2 bin 580-2 bin 600 dolara açabilir. Dönüş seviyesinin kaybedilmesi ise kurulumu zayıflatıp 2 bin 435-2 bin 445 dolar bandını yeniden gündeme getirir. Analist Ted Pillows da 2 bin 550 doları önemli bir direnç olarak gösterdi. Pillows, bu engelin üzerinde güçlü bir haftalık kapanışın 3 bin dolara doğru bir yükselişi destekleyebileceğini söyledi. Grafiklerin henüz bu kırılımı doğrulamadığını da ekledi.

Tasfiye haritası da olası hareketi şekillendirebilir. CoinGlass'ın bir haftalık verisine göre fiyatın hemen üzerinde, 2 bin 520-2 bin 550 dolar arasında potansiyel tasfiye likiditesi yoğunlaştı. Fiyatın bu bölgeye girmesi kısa pozisyonların kapanmasını tetikleyebilir. Aynı aralıkta satış baskısı da görüldü. Aşağıda likidite 2 bin 430 dolarda ve daha büyük biçimde 2 bin 355-2 bin 365 dolar bandında yoğunlaşıyor. 2 bin 478 doların kaybı fiyatı ilk kümeye çekebilir.

Kısa vadeli görünüm, alıcıların 2 bin 500 doları geri alıp 2 bin 525-2 bin 535 bandını desteğe çevirip çeviremeyeceğine bağlı. Bunu başaramazsa ETH yeniden 2 bin 478, ardından 2 bin 445 ve 2 bin 430 dolar testine açık kalır. Günlük kapanış 2 bin 535 doların üzerinde gerçekleşirse ilk hedefler 2 bin 550 ve 2 bin 600 dolar olur. 3 bin dolar senaryosu içinse 2 bin 550 doların üzerinde güçlü bir haftalık kapanış gerekiyor. Yayım sırasında Ethereum 2 bin 507 dolardan işlem görüyor.