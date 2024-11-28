Ethereum fiyatı neden yükseliyor? Ethereum daha ne kadar yükselecek?
Ethereum (ETH) bazlı kaldıraçlı yatırım ürünlerine olan talep, Donald Trump'ın seçim zaferi sonrasında rekor seviyeye ulaştı. VolatilityShares Ethereum ETF'sindeki pozisyon büyüklüğü son üç haftada 278.150 ETH artarak CME'deki toplam açık pozisyonun yüzde 50,1'ini oluşturuyor. Bu gelişme, dünyanın ikinci büyük kripto para birimi olan ETH fiyatının 4.000 dolar seviyesine doğru ilerleyişinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Kripto para piyasalarında risk iştahının artması, yatırımcıları kaldıraçlı Ethereum ürünlerine yönlendiriyor. Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar altındaki seyri, yatırımcı ilgisini dünyanın ikinci büyük kripto parasına çevirirken, teknik analistler üç yıllık fincan ve kulp formasyonuna dikkat çekiyor.
Ethereum için 4.000 Dolar Hedefi Yakın
VolatilityShares Ethereum ETF'sine yönelik talep 5 Kasım'dan bu yana önemli bir artış gösterdi. K33 Research araştırma başkanı Vetle Lunde, ETF'deki ETH eşdeğeri pozisyonun yüzde 160 artışla 278.150 ETH'ye yükseldiğini belirtti.
Analist Ryan Lee, 1 günlük opsiyonların ima edilen oynaklığının istikrarlı kalması, 3.600 doların üzerindeki son kırılmanın spekülatif aktiviteden ziyade spot birikimden kaynaklandığını vurguladı.
Kripto dünyasının bilinen figürlerinden Wolf, teknik analiz perspektifinden 4.000 dolardaki büyük direnç seviyesini işaret ederken, bu seviyenin aşılması durumunda 15.000 dolar üzerine doğru bir hareket öngörüyor.
Kasım ayında borsalara rekor stablecoin girişleri de Ethereum'un yükseliş trendini destekliyor. Bu trend, kısa vadede tersine dönme sinyali göstermiyor.