Ethereum (ETH) fiyat analizi: Kripto analistlerinden iddialı tahmin

Ethereum, 4 Aralık itibarıyla yüzde 5'in üzerinde günlük değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kripto para analistleri, Ethereum'un nihayet büyük bir ralliye hazırlandığını belirtiyor. Bitcoin'in duraklamasıyla birlikte, yatırımcılar uzun zamandır beklenen "altcoin sezonu"nun işaretlerini almaya başladı.

Kripto analistlerinden iddialı tahmin

Popüler analist Jelle, Ethereum'un, kilit bir direnç-destek değişimi gerçekleştirdiğini ve bu durumun fiyatı 5.000 dolar seviyesine doğru iteceğini ifade etti. Diğer analistler de Ethereum'un uzun vadede Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerini takip edeceğini ve daha yüksek hedeflere ulaşabileceğini öngörüyor. Venturefounder isimli bir başka analist, Ethereum'un Kasım 2021'den beri devasa bir "fincan ve kulp" formasyonu oluşturduğunu belirterek, potansiyel fiyat hedefini 7.346 dolar olarak açıkladı.

Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansı da dikkat çekiyor. Analistler, ETH/BTC çiftindeki momentumun güçlü olduğunu ve 0,039 oranına ulaşarak Kasım ayının en yüksek seviyelerine yaklaştığını bildiriyor. Bu gelişme, Ethereum'un sadece dolar bazında değil, Bitcoin'e karşı da değer kazandığını gösteriyor.

Ethereum (ETH) fiyat tahmini ve yorum

Michaël van de Poppe gibi isimler, Ethereum'un piyasa gücünün arttığını ve ekosistem genelinde daha büyük bir ivme yaratabileceğini düşünüyor. Teknik analizler, Ethereum'un 3.650 dolar civarındaki desteğini koruması halinde 4.000 dolar seviyesine meydan okuyabileceğini işaret ediyor.

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