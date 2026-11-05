Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ethereum ETF'lerinde çıkış serisi sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ethereum ETF'lerinde çıkış serisi sona erdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'deki spot Ethereum ETF'leri, yedi işlem günü süren çıkışların ardından yeniden net girişe döndü. Fonlara giren paranın büyük kısmı BlackRock ve Fidelity'nin ürünlerinden geldi. Seri boyunca fonlardan yüz milyonlarca dolar çekilmişti.

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Ethereum ETF'lerine 4 Kasım'da toplam 53,02 milyon dolar net giriş oldu. Böylece 26 Ekim'den bu yana süren çıkış serisi sona erdi.

Farside Investors verileri de fonlarda yedi işlem günü süren çıkışın bittiğini gösteriyor. Cointelegraph'a göre bu dönemde Ethereum ETF'lerinden toplam 657 milyon dolar çekilmişti.

GİRİŞLERE BLACKROCK VE FIDELITY ÖNCÜLÜK ETTİ

11 fonun beşi giriş kaydetti. BlackRock'ın ETHA fonu 32,75 milyon dolarla girişlere öncülük ederken Fidelity'nin FETH fonuna 19,24 milyon dolar girdi. Grayscale'in ETH fonuna 13,6 milyon, ETHE fonuna ise 9,68 milyon dolar giriş oldu.

BlackRock'ın ETHB fonu ise 22,38 milyon dolarlık çıkışla gün içinde para çıkışı yaşanan tek fon oldu. Fonların toplam işlem hacmi 947,59 milyon dolara ulaştı.

Serinin son günü olan 3 Kasım'da fonlardan 85,35 milyon dolar çıkmıştı. O gün çıkışların 74,44 milyon doları ETHA'dan gelmişti.

TOPLAM VARLIKLAR 14 MİLYAR DOLARI AŞTI

Girişlerle birlikte spot Ethereum ETF'lerinin toplam net varlıkları 14,12 milyar dolara çıktı. Bu, Ethereum'un piyasa değerinin yaklaşık yüzde 4,77'sine denk geliyor. Fonlara bugüne kadar giren toplam net para ise 12,12 milyar dolar oldu.

Bitcoin tarafında da benzer bir dönüş yaşandı. Spot Bitcoin ETF'lerine aynı gün 74,6 milyon dolar girerken iki ürün grubuna toplam yaklaşık 128 milyon dolar giriş oldu. Haberin yazıldığı sırada Ethereum 2 bin 417 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza

Sinan Özen ölümden döndü! Konser dönüşü korkutan kaza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kameralara poz veren Hazar Ergüçlü, iç çamaşırı gözükünce...

Hazar'ın panik anları
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Fatma Betül ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Avrupa'da 3 gündür bomba ihbarı paniği! Yolcu uçakları savaş uçakları eşliğinde indirildi, biri askeri üsse yönlendirildi

Savaş uçakları eşliğinde indirildiler! 3 gündür aynı panik
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı
'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm