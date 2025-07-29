Ethereum doğrulayıcı çıkış kuyruğu rekor seviyesinde

Ethereum doğrulayıcı çıkış kuyruğu rekor seviyesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Blockchain ağında doğrulayıcı çıkış kuyruğu 26 Temmuz itibarıyla 744.000 seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Aave protokolündeki 167.000 ETH çekimi borçlanma oranlarını yüzde 3'ten çift haneli rakamlara çıkardı. stETH parite kaybı arbitraj fırsatları doğururken EigenLayer'ın mevduat limitlerini açması çıkışları hızlandırdı.

Ethereum'un proof-of-stake sistemi beklenmedik bir zorlukla karşılaştı. İki hafta önce günlük ortalama 1.000'in altında seyreden doğrulayıcı çıkış kuyruğu, ani bir sıçrayışla 744.000 seviyesine ulaştı. Bu dramatik artışın arkasında Aave kredi protokolündeki likidite krizleri ve büyük ETH çekimleri bulunuyor.

Ethereum Ağı İki Haftada 744 Kat Çıkış Artışı Yaşıyor

Aave protokolünde yaşanan gelişmeler Ethereum staking ekosisteminde domino etkisi yarattı. Yaklaşık 630 milyon dolar değerindeki 167.000 ETH'nin çekilmesi Aave'nin wETH borçlanma APR'sini dramatik şekilde artırdı.

Bu yükselen borçlanma maliyetleri popüler stETH/LRT döngü-kaldıraç ticaret stratejisini pozitif taşımadan negatif taşımaya çevirdi. Büyük kasalar ve balinalar kredileri geri ödemeye ve ham ETH aramaya zorlandı.

ETH elde etmek için kaldıraç düşürenler stETH/wstETH ve daha yeni LRT'leri doğrulayıcı-çekim yolu üzerinden kullandılar. Bu durum çıkış kuyruğunun ani artmasına neden oldu.

EigenLayer'ın mevduat üst limitlerini yeniden açması operatörleri yerel doğrulayıcılardan veya Lido'dan çıkmaya yöneltti. Bu ETH'nin büyük kısmının yeniden stake edilmiş doğrulayıcılar aracılığıyla yeniden girmesi bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi

DEM Parti itiraz etti, MHP çözüm komisyonunun ismini değiştirdi
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

"Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyorlar"

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

IMF, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF'den, Türkiye ekonomisi için güzel haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
title