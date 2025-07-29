Ethereum doğrulayıcı çıkış kuyruğu rekor seviyesinde

Ethereum'un proof-of-stake sistemi beklenmedik bir zorlukla karşılaştı. İki hafta önce günlük ortalama 1.000'in altında seyreden doğrulayıcı çıkış kuyruğu, ani bir sıçrayışla 744.000 seviyesine ulaştı. Bu dramatik artışın arkasında Aave kredi protokolündeki likidite krizleri ve büyük ETH çekimleri bulunuyor.

Ethereum Ağı İki Haftada 744 Kat Çıkış Artışı Yaşıyor

Aave protokolünde yaşanan gelişmeler Ethereum staking ekosisteminde domino etkisi yarattı. Yaklaşık 630 milyon dolar değerindeki 167.000 ETH'nin çekilmesi Aave'nin wETH borçlanma APR'sini dramatik şekilde artırdı.

Bu yükselen borçlanma maliyetleri popüler stETH/LRT döngü-kaldıraç ticaret stratejisini pozitif taşımadan negatif taşımaya çevirdi. Büyük kasalar ve balinalar kredileri geri ödemeye ve ham ETH aramaya zorlandı.

ETH elde etmek için kaldıraç düşürenler stETH/wstETH ve daha yeni LRT'leri doğrulayıcı-çekim yolu üzerinden kullandılar. Bu durum çıkış kuyruğunun ani artmasına neden oldu.

EigenLayer'ın mevduat üst limitlerini yeniden açması operatörleri yerel doğrulayıcılardan veya Lido'dan çıkmaya yöneltti. Bu ETH'nin büyük kısmının yeniden stake edilmiş doğrulayıcılar aracılığıyla yeniden girmesi bekleniyor.