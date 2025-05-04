Ethereum Balinaları İkiye Bölündü: Yatırımcılar İçin Risk mi Fırsat mı?

Kimi Alıyor, Kimi Satıyor

Bazı balinalar Ethereum toplamaya devam ediyor. Örneğin bir yatırımcı, 3.029 ETH satın alarak yaklaşık 5,74 milyon dolarlık bir işlem yaptı. Ancak fiyat 1.842 dolara gerilediği için şimdilik 142 bin dolar civarında zararda görünüyor.

1 Mayıs'ta Lookonchain'in aktardığına göre, sadece iki saat içinde birçok balina binlerce ETH satın aldı. Bu, bazı büyük yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede Ethereum'a güven duyduğunu gösteriyor.

Öte yandan, satış baskısı da göz ardı edilemeyecek kadar yüksek. 2 Mayıs'ta bir balina, 2.680 ETH'yi Kraken borsasına aktardı ve yaklaşık 255 bin dolar zarar ettiği tahmin ediliyor.

Aynı gün, başka bir balina yalnızca 10 dakika içinde 3.000 ETH'yi Kraken'e gönderdi. Bu da satış niyetinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Daha dikkat çekici olan ise, 2015 yılındaki ICO döneminde 76.000 ETH almış olan bir balinanın, 6.000 ETH satarak 10,92 milyon dolarlık kâr elde etmesi. Ayrıca yine 1 Mayıs'ta bir başka balina, 4.000 ETH daha ödünç alarak kısa pozisyonunu toplamda 10.000 ETH'ye çıkardı. Bu da yaklaşık 18,4 milyon dolara denk geliyor. Bu hamle, ETH fiyatına aşağı yönlü baskı getirme potansiyeli taşıyor.

Piyasa Gündemi ve Yatırımcı Psikolojisi

Balinaların çelişkili hareketleri, genel olarak karmaşık bir piyasa ortamına denk geliyor. BeInCrypto'nun verilerine göre, Ethereum fiyatı haftalık bazda yüzde 10 yükselmiş olsa da, son 24 saatte hafif bir düşüş yaşadı ve 1.842 dolar civarında seyrediyor. Mart 2025'teki 2.500 dolarlık zirvesine kıyasla kayda değer bir geri çekilme söz konusu.

Ancak olumlu gelişmeler de var. Son 8 haftadır yaşanan çıkışların ardından, geçen hafta Ethereum yatırım ürünlerine 183 milyon dolarlık giriş oldu. Sadece dün, Ethereum spot ETF'lerine net 6,49 milyon dolar aktı. Bu da kurumsal yatırımcıların uzun vadeli ilgisini koruduğunu gösteriyor.

Diğer yandan, 10.000 ETH'lik büyük bir kısa pozisyon, yakın vadede düşüş beklentisini güçlendiriyor. Piyasa hissiyatı negatife dönerse bu durum satış baskısını artırabilir.

Perakende yatırımcılarda da belirsizlik gözleniyor. Son 24 saatte ETH işlem hacmi yüzde 10 azaldı.

Tehditler ve Potansiyel

Balinaların zıt yönlü hamleleri, yatırımcıları bir ikilemin ortasında bırakıyor. Özellikle büyük çaplı kısa pozisyonlar, aşırı alım bölgesinde olan piyasada fiyatı daha da aşağı çekebilir.

Ancak fırsatlar da mevcut. Binlerce ETH toplayan balinalar, Ethereum'un uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini açıkça ortaya koyuyor. Mayıs 2025 itibarıyla Ethereum ağında kilitlenen toplam değer 52 milyar dolar seviyesinde ve DeFi alanındaki lider konumunu sürdürüyor.

Analist Merlijn, Ethereum'un şu anki fiyat yapısının 2020'deki Bitcoin grafiğine benzediğini belirtiyor ve tarih tekerrür ederse güçlü bir yükselişin gelebileceğini savunuyor.

Diğer yandan, Ethereum bazı geliştiricileri Solana'ya kaptırabilir. Solana, girişimcilere sunduğu destek ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkıyor.

Yine de Ethereum 2.0 güncellemeleri ile Arbitrum ve Optimism gibi ikinci katman çözümlerindeki gelişmeler, ETH'nin uzun vadeli büyümesini destekliyor.

Fiyatların göreceli olarak düşük olduğu bu dönem, bazı yatırımcılar için alım fırsatı olarak görülebilir. Ancak balina hareketleri ve teknik sinyaller dikkatle izlenmeli. Zira kısa vadede bir düzeltme riski hâlâ masada.