Eski Kraken yöneticileri Solana odaklı şirketin dönüşümünü hızlandırıyor

DeFi Development Company, bu hafta başlarında Janover'dan isim değişikliğine gitti. Şirket, uzun vadeli ihraç kaydı kapsamında adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi, varantlar ve borç senetleri gibi çeşitli finansal enstrümanlar sunabilecek. DDC'nin stratejisi, MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor'un Bitcoin hazinesi oluşturma yaklaşımına benziyor ancak Solana (SOL) tokenlarını stake ederek pasif gelir elde etmesiyle farklılaşıyor.

Kurumsal Solana Yatırımcısı Büyümeye Hazırlanıyor

DeFi Development Company (DDC), SEC'e yaptığı başvuruda toplam 1 milyar dolara kadar çeşitli menkul kıymet ihraç edebileceğini belirtti. Kademeli ihraç kaydı (shelf offering) olarak da bilinen bu başvuru, şirketin tüm ihracı bir kerede satmak zorunda kalmadan yeni menkul kıymetler için tescil olmasını sağlıyor.

Şirket dosyalamada, "Bu menkul kıymetlerin herhangi bir kombinasyonunu, teklif zamanından önce belirlenecek fiyatlarla ve şartlarla, bir veya daha fazla teklifte, toplam 1.000.000.000 dolar tutarında bir teklif fiyatıyla satabiliriz." ifadesini kullandı. Kademeli ihraç kaydı sürecinin zaman çerçevesi henüz belirsiz olup teklifin SEC tarafından onaylanması gerekiyor.

DDC, yakın zamanda Solana'ya yönelen birçok halka açık şirketten biri konumunda. Sol Strategies, Upexi ve Galaxy Digital gibi şirketlerle birlikte DDC, yatırımcılara Solana'ya dolaylı olarak yatırım yapma imkanı sunuyor.

Şirketin ana faaliyet alanı, Janover'dan devralınan ticari gayrimenkul borç finansmanı için "hizmet olarak yazılım" çözümleri. Firma geçen yıl ilk kez Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) kabul ederek kripto para ile ilgilenmeye başladı. Bu yıl başlarında eski Kraken yöneticilerini işe alarak kripto odaklı dönüşümünü hızlandırdı.

DDC şu anda yaklaşık 34,4 milyon dolar değerinde SOL tutuyor. Şirketin hisse senedi olan JNVR, duyuru sonrasında günü yaklaşık yüzde 5 yükselişle kapattı.