Eski Bitcoin yatırımcıları satıştan vazgeçti

Zincir üstü verilere göre eski Bitcoin yatırımcılarının satışı belirgin biçimde yavaşladı. Beş yıldan uzun süredir Bitcoin tutan ve genellikle eski nesil (OG) olarak anılan bu yatırımcıların son 90 günde hareket ettirdiği ortalama miktar 962 Bitcoin'e inerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

CryptoQuant analisti Darkfost, bu seviyenin son iki yılın en düşüğü olduğunu vurguladı. Uzun vadeli yatırımcılar geçtiğimiz iki yılda yoğun satış yapmıştı. Veriler Mayıs 2024, Şubat 2025 ve Eylül 2025'te zirveler gösterdi. Bazı günlerde 10 bin, 30 bin hatta 142 bin Bitcoin hareket etti. Bu yatırımcıların yavaşlaması ise mevcut fiyatlara yakın önemli bir arz baskısının azaldığına işaret ediyor.

60 BİN DOLAR DESTEĞİ KRİTİK TESTTE

Bitcoin'in mevcut işlem aralığı dikkatleri 60 bin dolar seviyesine çeviriyor. Analist Ali Martinez, zincir üstü verilere göre 60 bin ile 63 bin dolar arasında 1,3 milyondan fazla Bitcoin'in el değiştirdiğini ve bu bölgenin grafikteki en yoğun işlem kümesi olduğunu belirtti. Martinez, "60.587 dolardaki yakın destek mevcut eğilimin sürmesi için korunmalı." ifadesini kullandı. Bu seviyenin altına inilmesinin 46.702 dolara giden bir yol açabileceğini de belirtti.

BORSA GİRİŞLERİ 7.600 BİTCOİNE ÇIKTI

Darkfost ayrıca, 60 bin doların altına inişin ardından Binance'e yönelen Bitcoin girişlerinin arttığını bildirdi. Aylık ortalama girişler 13 Nisan'dan bu yana 3.880 Bitcoin'den 7.600 Bitcoin'e neredeyse iki katına çıktı. Yaklaşık 63 bin dolarlık fiyatta bu miktar, tek başına Binance tarafında 479 milyon dolar civarında olası satış baskısına denk geliyor. Analist, 60 bin dolar seviyesini giderek gerçek bir savaş alanına dönüşen bir bölge olarak nitelendirdi.

Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar da son iki haftada yavaşladı ve bu durum piyasaya bir miktar rahatlama sağladı. Yine de tablo karışık görünüyor. Eski yatırımcıların satışı soğusa da yüksek borsa girişleri ve zayıf teknik yapı, Bitcoin'in henüz tehlikeli bölgeyi geride bırakmadığını gösteriyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 62.986 dolar civarında işlem görüyor.