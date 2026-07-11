Empery Digital Bitcoin satıp yapay zekaya yöneldi

Şirket, SEC'e sunduğu 8-K bildiriminde Bitcoin'leri 7 Mayıs'tan bu yana ortalama 62.200 dolardan sattığını belirtti. Bildirime göre Empery, elde ettiği nakdi 10 milyon dolarlık mevcut borcu ödemek ve bir yapay zeka veri merkezi projesine verdiği 65 milyon dolarlık taahhüdü finanse etmek için kullanacak.

Yatırım, Empery'ye ABD'de yüksek enerji kapasiteli bir sanayi arazisini satın alan ve Hunt Properties'e bağlı bir girişimde yüzde 25 pay sağlayacak. Ortaklar, bu araziyi bir yapay zeka veri merkezi kampüsüne dönüştürmeyi planlıyor.

1.400 BİTCOİN SATIŞI EN BÜYÜK AZALTIM OLDU

Satış, Empery'nin Bitcoin varlığında bugüne kadarki en büyük azaltım oldu ve şirketin biriktirme stratejisine fren yaptığını gösterdi. Geçen yıl onlarca Bitcoin ve kripto hazine şirketi, Michael Saylor'ın Strategy modelini izleyerek kaldıraçlı kripto sahibi olarak hissedarlarına uzun vadeli getiri sağlayabileceği iddiasıyla ortaya çıkmıştı.

Empery, geçen yıl temmuzda elektrikli motor sporları araçlarından Bitcoin hazine işine geçtikten sonra bu iş kolunu başlatmak için 500 milyon doların üzerinde kaynak toplamıştı. O dönem Volcon adını taşıyan şirket, zamanla 4.000'den fazla Bitcoin biriktirerek halka açık en büyük 25 Bitcoin sahibi arasına girmişti.

Satışlara rağmen Empery önemli bir kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor. Şirket 10 Temmuz itibarıyla hâlâ yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 1.514 Bitcoin ile birlikte yaklaşık 74 milyon dolar nakit tutuyor. Nasdaq'ta EMPD koduyla işlem gören hisse cuma günü yüzde 1 yükseldi ancak yıl başından bu yana yüzde 18, Bitcoin hazine stratejisini başlattığı geçen temmuzdan bu yana ise yaklaşık yüzde 82 değer kaybetti.