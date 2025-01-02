Elon Musk bir kripto para yatırımcısını milyoner yaptı

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı küçük bir isim değişikliği, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Profilini "Kekius Maximus" olarak güncellemesi, bir yatırımcının 66 dolarlık Ethereum yatırımını 3 milyon dolara dönüştürmesine olanak sağladı.

KEKIUS Tokenının Piyasa Değeri Elon Musk Sayesinde 380 Milyon Dolara Ulaştı

Kripto para piyasasında sıra dışı bir gelişme yaşandı. Bir yatırımcı, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'teki basit bir profil değişikliği sayesinde 66 dolarlık yatırımını 3 milyon dolara çıkarmayı başardı.

Olayın detayları, Musk'ın 1 Ocak tarihinde kullanıcı adını "Kekius Maximus" olarak değiştirmesi ve profil fotoğrafını Gladiator filmindeki Maximus karakteri ile Pepe kurbağa karakterinin harmanlandığı bir görselle güncellemesiyle başladı. Bu değişiklik, Ethereum tabanlı KEKIUS kripto parasının piyasa değerini inanılmaz bir şekilde 380 milyon dolara taşıdı.

Blockchain veri analiz şirketi Lookonchain'in raporuna göre söz konusu yatırımcı 14 Aralık'ta 10.17 milyon KEKIUS tokenı satın almıştı. Yatırımcı, 1 Ocak'ta bunların 2.81 milyonunu 60.3 Ethereum karşılığında satarak önemli bir kâr elde etti. Elinde kalan tokenlarla birlikte kâğıt üzerinde 45.900 katlık rekor bir getiri yakaladı.

CoinGecko verilerine göre 13 Aralık'ta piyasaya sürülen KEKIUS'un değeri, 31 Aralık'a kadar 11.4 milyon dolar seviyesindeydi. Token, Musk'ın paylaştığı yapay zeka üretimi görsellerle, özellikle Roma Kolezyumu'nda savaşçı görünümlü Pepe kurbağasını içeren ve 48.2 milyon görüntülenme alan paylaşımıyla büyük ilgi gördü.

Ancak Musk'ın profil bilgilerini eski haline döndürmesiyle birlikte KEKIUS'un piyasa değeri 100.5 milyon dolara geriledi. Buna rağmen CoinGecko'nun verilerine göre ERC-20 tabanlı bu tokenı elinde tutan 23.600'den fazla yatırımcı bulunuyor.

DEXScreener platformundan edinilen bilgilere göre bu süreçte Solana Blockchain ağında KEKIUS benzeri yeni memecoin'ler piyasaya sürülse de hiçbiri benzer bir yatırımcı ilgisiyle karşılaşmadı.