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Ekonomik bağımsızlıkta yeni model: O ülke her gün Bitcoin almaya devam ediyor

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El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olarak kripto para birikimini her geçen gün artırıyor. Başkan Nayib Bukele'nin öncülüğünde, ülke ekonomik bağımsızlık yolunda günlük Bitcoin alımlarıyla adından söz ettiriyor.

El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmanın ötesine geçiyor. Hükümet, 16 Mart'tan itibaren her gün düzenli olarak Bitcoin alarak rezervlerini artırıyor ve toplam varlığını 5.851 BTC'ye yükseltiyor.

Her Gün Bir Bitcoin İle El Salvador Ekonomik Bağımsızlığı Hedefliyor

El Salvador, kripto para dünyasında öncü rolünü sürdürüyor. Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke unvanını taşıyan Orta Amerika ülkesi, dijital varlık stratejisinde yeni bir sayfa açtı.

Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın son raporuna göre El Salvador hükümeti 16 Mart tarihinden bu yana her gün düzenli olarak bir Bitcoin (BTC) satın alıyor. Bu istikrarlı alım stratejisi sonucunda ülkenin Bitcoin varlıkları 162 BTC artış gösterdi. Böylece El Salvador'un toplam Bitcoin rezervi 5.851 BTC'ye ulaştı. Mevcut piyasa koşullarında bu rakam yaklaşık 356,4 milyon dolara tekabül ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'i ülkenin ekonomik özgürlük ve yenilikçilik yolculuğunda kilit bir araç olarak görüyor. Bukele yönetimi, "ülkenin ilk Bitcoin kumbarası" olarak nitelendirdikleri bu girişimi, 16 Mart 2024'te 5.689 BTC'nin soğuk depolama cüzdanına aktarılmasıyla resmileştirdi.

El Salvador'un bu cesur adımı, uluslararası arenada farklı tepkilerle karşılanıyor. Destekçiler, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan bir ülke için bu hamlenin finansal bağımsızlık yolunda atılmış vizyoner bir adım olduğunu savunuyor. Kripto para uzmanı EmberCN, El Salvador'un Bitcoin başına ortalama 44.835 dolar ödeyerek elde ettiği yaklaşık 93,45 milyon dolarlık karın, Bukele'nin yaklaşımını kısa vadede doğruladığını belirtiyor.

Şeffaflık konusunda da adımlar atan El Salvador hükümeti, Bitcoin varlıklarının kamu denetimine açık olmasını sağlayacak bir sistem kurdu. Bu sistem, kripto para yatırımlarında kamu fonlarının kullanımıyla ilgili güven ve hesap verebilirliği artırmayı hedefliyor.

El Salvador, doğrudan Bitcoin alımlarının yanı sıra, ülkenin zengin volkanik jeotermal enerjisinden faydalanarak Bitcoin madenciliğine de yatırım yapıyor. 2021'den bu yana ülke, çevre dostu bu yöntemle yaklaşık 29 milyon dolar değerinde 474 Bitcoin üretti.

Şubat ayında gerçekleşen seçimlerde büyük bir zafer kazanan Bukele, beş yıllık yeni görev süresine başladı. Bu sonuç, ülkenin Bitcoin odaklı ekonomik stratejisinin devam edeceğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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