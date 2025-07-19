Düzenleyiciler stablecoinler yerine tokenize mevduatları destekliyor

Düzenleyiciler stablecoinler yerine tokenize mevduatları destekliyor
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JPMorgan analistleri, ABD dışındaki düzenleyicilerin dijital finans alanında stablecoinler yerine tokenize edilmiş banka mevduatlarını tercih ettiğini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları bu eğilimi desteklerken, devredilemez tokenize mevduatlar paranın tekliği ilkesini koruyor. Stablecoinler ise piyasa baskıları nedeniyle hedeflenen sabit değerden uzaklaşma riski taşıyor.

Küresel finansal düzenleyiciler arasında dijital para birimlerinin geleceği konusunda önemli bir görüş ayrılığı ortaya çıkıyor. JPMorgan'ın son analizine göre Avrupa ve diğer bölgelerdeki merkez bankaları ile düzenleyici otoriteler, stablecoinlerin yaygın kullanımı yerine tokenize edilmiş banka mevduatlarını destekleme eğilimi gösteriyor. Bu yaklaşım, finansal sistemin istikrarını korurken yenilikçi teknolojilerden faydalanma hedefiyle şekilleniyor.

Stablecoinler Piyasa Baskıları Nedeniyle Düzenleyici Desteğini Kaybediyor

JPMorgan genel müdürü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in son açıklamalarına atıfta bulundu. Bailey, bankaların kendi stablecoinlerini çıkarmalarından ziyade tokenize edilmiş mevduatlar sunmalarını tercih edeceğini belirtmişti.

Tokenize edilmiş mevduatlar, Blockchain altyapısı üzerinde kaydedilen ticari banka mevduatlarını ifade ediyor. Bu sistem, geleneksel mevduatların korunması ve desteğini korurken mevduat sigortası, sermaye gereksinimleri ve son çare borç veren desteği gibi avantajları muhafaza ediyor.

Analistler, tokenize edilmiş mevduatların iki şekilde olabileceğini belirtti: devredilebilir (stablecoinler gibi transfere açık) ve devredilemez (bankalar arasında doğrudan uzlaşma). Düzenleyicilerin destekleme olasılığının daha yüksek olduğu devredilemez modelidir. Bu yaklaşım, farklı para türlerinin nominal değerde değiştirilebilir olmasını sağlayan finansal sistemlerin temel ilkesi olan "paranın tekliği" prensibini koruyor.

Devredilebilir tokenize edilmiş mevduatlar ve stablecoinler ise kredi riski veya likidite dengesizlikleri gibi piyasa faktörleri nedeniyle sabitlemelerinden sapabiliyor. Terra, FTX ve Silicon Valley Bank krizleri bu riskin somut örneklerini ortaya koydu.

Düzenleyici tercihe rağmen analistler stablecoinlerin likidite ve transfer kolaylığı nedeniyle kripto piyasalarında hâkim olmaya devam ettiğini kabul ediyor. JPMorgan ayrıca Base Layer 2 üzerinde JPMD adlı izinli tokenize edilmiş banka mevduat coini pilot uygulamasını yapıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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