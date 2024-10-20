Dookey Dash: Unclogged Oyununda Kazanma İhtimali Nasıl Artırılır? İpuçları ve Püf Noktaları

Yuga Labs'ın Bored Ape Yacht Club temalı sonsuz koşu oyunu Dookey Dash iOS, Android, PC ve Mac'te oynanmak üzere geri döndü.Sezon sonu turnuvasında en iyi skoru yapan oyuncular ise 1 milyon doların üzerinde ödül kazanma imkanına sahip oluyor.

Kanalizasyonda bir tür denizaltıya binen ve her türlü enkazdan kaçınan bir Ape olarak oyunda çok fazla strateji bulunmuyor; çoğu avantajlı hamle, tepki sürenize ve konsantrasyon seviyenize bağlı olarak gelişiyor. Ancak yine de puanınızı artırmaya çalışmak için kullanabileceğiniz birkaç ipucu ve püf noktası var.

İki elinizi ve destek düğmesini kullanın

En iyi kontrol sistemi ekrana çift dokunmak yerine ekranın sol alt köşesindeki boost düğmesini kullanmak olacaktır. Tahta bir barikatı aşmak için çift dokunduğunuzda, parmağınızı bir anlığına ekrandan çekmeniz gerekiyor ve bu da yön kontrolünü bıraktığınız anlamına geliyor.

Sağ baş parmağınızla yönünüzü kontrol ederken iki elinizi ve sol alt köşedeki düğmeyi sol baş parmağınızla kullanmak, anlık kontrol eksikliğini de ortadan kaldırıyor.

Fanlar farklı hızlarda hareket ediyor

İçinden geçtiğiniz dev vantilatörler farklı hızlarda hareket edebiliyor ve iki farklı tip var; biri üç çatallı, diğeri dört çatallı.

Fanlar şüphesiz en çok öldüren engellerden biridir ancak farklı hızlarda hareket ettiklerini fark etmek, özellikle de arka arkaya iki tane olduğunda, onları tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca, modellerin göründüğünden biraz daha büyük vuruş kutularına sahip oldukları görülüyor, bu nedenle kenarlardan ayrılmamalı ve sizi yakalayabileceği için ortaya yakın sıkışmaya çalışmamalısınız.

Enerjinizi akıllıca kullanın

Bir saatlik bir seans için yerleşmediğiniz sürece - ya da gerçekten çok kötüyseniz - Dookey Dash'te bir enerji sistemi olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Her koşuya başladığınızda, varsayılan olarak bir parça enerji tüketirsiniz.

Neyse ki, 12 bit enerji ile başlıyorsunuz ve oyunda biraz bile iyiyseniz 12 koşu yapmak oldukça uzun sürecektir - bu nedenle saatlerce oynamayı planlamadığınız sürece tükenmeniz pek olası değildir. Hızlı şarj süreleri sayesinde enerjinizin bitmesi oldukça nadir görülen bir durumdur.

İşte bu noktada çarpan devreye giriyor. Daha fazla enerji harcayarak her koşu için kupa ödemenizi artırabilirsiniz. Yani oyunu bir süreliğine bırakmak zorunda kalmadan önce yalnızca bir veya iki tur için zamanınız olduğunu biliyorsanız, o zaman çarpanı artırabilir ve daha fazla ödül almak için tüm enerjinizi harcayabilirsiniz.

Güçlendirmeleri görmezden gelin (güvenli olmadığı sürece)

Bu kuralın istisnası, bir güçlendirmenin her zaman ortaya çıkacağı ve yakalamanın güvenli olacağı bir koşunun başlangıcıdır. Bununla birlikte, her koşu devam ettikçe, büyük, parlak güçlendirmeler sizi tehlikeli pozisyonlara çekecektir, bu yüzden genellikle onları görmezden gelmek daha iyidir.

Çoğunlukla hareketli nesnelerin hemen önünde veya tehlikeli pozisyonlarda ortaya çıkarlar ve sağladıkları faydalar nadiren riske değer. Bu nedenle, bir kazaya yol açmayacağından yüzde 100 emin olmadığınız sürece, kaçınılması daha iyidir.

Kanalizasyonun kenarları sizi öldürmez

Bu mantığa aykırı gelebilir, ancak kanalizasyonun kenarına çarpmak aslında koşunuzu sona erdirmez, sadece hareket edene kadar yanında yüzersiniz. Bu teknik olarak oynamak için daha fazla alana sahip olduğunuz anlamına gelir, bu nedenle size daha güvenli bir rota sağlayacaksa kenarlara doğru gittiğinizden emin olun. Bu özellikle büyük fanlardan kaçınmak için kullanışlıdır, en büyük boşluklar tünelin kenarında ortaya çıkar.