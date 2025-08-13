Donald Trump, kripto yatırımlarıyla dev servet elde etti

Trump'ın kripto dünyasındaki bu çarpıcı değişimi, 2019'da kripto paralara dönük sert eleştirilerinin ardından geldi. O dönemde kripto paraları oynaklık ve yasa dışı kullanım potansiyeli nedeniyle eleştiren Trump, şimdi sektörün dev oyuncularından biri haline geldi.

Trump'ın Servetinin Yüzde 43'ü Kripto Para Yatırımlarından

Araştırmaya göre, Trump'ın çeşitlendirilmiş kripto yatırım stratejisi 2,4 milyar dolar değere ulaştı. Bu rakamlar kripto sektöründeki kurumsal kabul göstergesinin güçlü bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın NFT koleksiyonlarından 14,4 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri kripto para iş birliklerinden 243 milyon dolar ve Trump memecoinden 385 milyon dolarlık getiri elde eden portföy, sektörün farklı segmentlerinde pozisyon aldı.

Bitcoin madencilik şirketi American Bitcoin'deki 13 milyon dolarlık yatırım da altyapı odaklı yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump Media and Technology Group'taki 1,3 milyar dolarlık Bitcoin rezervi pozisyonu ise en büyük kazanç kaynağı olarak ön plana çıkıyor.

Demokrat Parti üyeleri, özellikle memecoin sahipleri için düzenlenen özel yemek davetlerinin federal etik yasalarını ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu gelişmeler, Trump yönetiminin kripto sektörüne yönelik politika değişiklikleriyle birlikte değerlendiriliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Coinbase ve Uniswap gibi birçok kripto şirketi aleyhindeki soruşturmaları düşürmesi ve kripto firmalarının bankacılık hizmetlerine erişim engellemelerinin sona erdirme yönündeki baskı da bu değişimin göstergeleri arasında yer alıyor.