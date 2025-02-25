Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
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Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
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Bitcoin 87 bin doların altına düşerken, Strategy 2 milyar dolarlık yeni alım yaptı. Bitcoin varlıklarını artıran Strategy'nin bu hamlesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın sözleri dikkat çekti.

Bitcoin fiyatı üç ay sonra ilk kez 87 bin doların altına gerileyerek kripto piyasalarında sarsıntıya neden oldu. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, bu düşüş karşısında 2 milyar dolarlık yeni alım yaparak toplamda 499 bin BTC'ye ulaştı. Piyasada korku hakim olurken, Strategy CEO'su Michael Saylor'ın "Bitcoin şu anda satışta" açıklaması, düşüşün bazı büyük yatırımcılar tarafından fırsat olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu açıklamaya ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump destek verdi.

Bitcoin'de Sert Düşüşü Kurumsal Yatırımcılar Fırsat Olarak Görüyor

25 Şubat tarihinde Bitcoin, son üç ayın en düşük seviyesi olan 87.000 doların altına geriledi. Bu düşüş, kripto para piyasalarında genel bir düşüş eğilimini tetikledi. Dünyanın en büyük kripto parası, gün içerisinde değerinin yüzde 7'sinden fazlasını kaybetti.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) CEO'su Michael Saylor, yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi ve sosyal medya hesabından "Bitcoin şu anda satışta" açıklamasını yaptı.

Uzun yıllardır Bitcoin'e karşı şüpheci tavrıyla bilinen ve altın yatırımını savunan Peter Schiff ise Saylor'ın bu iyimser yaklaşımına katılmadığını belirtti. Schiff, "Asıl büyük satış dalgası henüz başlamadı. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyorsanız, biraz daha beklemenizde fayda var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da konuyla ilgili sosyal medyada "Düşüşleri satın alın!!!" mesajını paylaşarak piyasalara destek verdi.

Jan3 şirketinin CEO'su Samson Mow ise Saylor'ın stratejisine destek çıkarak, "Saylor'ın bu düşüşleri değerlendirmek için birkaç milyar doları kenara ayırması gerekiyor." yorumunda bulundu.

Strategy firması, son dönemde oldukça agresif bir Bitcoin alım politikası izliyor. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bitcoin başına ortalama 97.514 dolar ödeyerek toplam 2 milyar dolar değerinde 20.365 BTC satın aldığını duyurdu. Bu alım, firmanın önümüzdeki üç yıl içinde dönüştürülebilir sıfır kuponlu tahviller aracılığıyla fon toplayarak 42 milyar dolar değerinde Bitcoin biriktirmeyi hedefleyen "21/21" planının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Bu son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 499.096 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 47 milyar dolar değerinde ve Bitcoin'in toplam arzının yaklaşık yüzde 2,4'ünü oluşturuyor. Bu rakamlar, Strategy'yi dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna getiriyor.

Bitcoin'deki sert düşüş, diğer kripto paralara da yansıdı. Ethereum (ETH) yüzde 10,5 düşüşle 2.388 dolara gerilerken, Solana (SOL) yüzde 13 değer kaybederek 137,87 dolar seviyesine indi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 1,76 trilyon dolara kadar geriledi.

Piyasadaki korku atmosferini yansıtan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, sosyal medya aktivitesi, fiyat dalgalanmaları ve güncel trendler değerlendirildiğinde 25 puan ile "aşırı korku" seviyesini gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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