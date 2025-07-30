Donald Trump'ın kripto para stratejisine yeni darbe

Donald Trump'ın kripto para stratejisine yeni darbe
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Beyaz Saray'ın son dakika talebiyle Brian Quintenz'in CFTC başkanlığına atanma oylaması Senato gündeminden çıkarıldı. Donald Trump'ın kripto dostu adayının onaylanması üçüncü kez ertelendi. CFTC komisyonunda beş koltuktan dördünün boş kalması bekleniyor. Eylül'de kripto para düzenlemelerini netleştirecek kritik yasa tasarısı beklenirken karar önem kazanıyor.

Senato Tarım Komitesi, ağustos tatili öncesi beklenmedik bir gelişmeyle Brian Quintenz'in ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığına atanmasını değerlendirme toplantısını iptal etti. Beyaz Saray'dan gelen talep üzerine alınan bu karar, kripto para sektörünün yakından takip ettiği atama sürecinde yeni bir belirsizlik yarattı. Quintenz'in kripto dostu yaklaşımıyla bilinen geçmişi, kripto para düzenlemeleri konusunda sektörün büyük beklentiler içinde olduğu bir dönemde bu gecikmeyi daha da anlamlı hale getiriyor.

CFTC Başkan Adayı Quintenz Üçüncü Engelle Karşılaştı

Brian Quintenz'in CFTC başkanlığı yolculuğu 2017-2021 döneminde Trump yönetiminde komiser olarak görev yapmasına kadar uzanıyor. 2016'da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterilen Quintenz, haziran ayındaki Senato Tarım Komitesi oturumunda temsilcilerin sorularını yanıtlamış ve yaklaşık 3,4 milyon dolar varlık beyan etmişti.

CFTC'nin mevcut durumu endişe verici boyutlara ulaştı. Komisyonun beş üyeli yapısında yaşanan istifa dalgası, Trump yönetiminin düzenleyici stratejisinde kritik bir boşluk yaratıyor. Eski Başkan Rostin Behnam ve komisyonun iki üyesi Summer Mersinger ile Christy Goldsmith Romero'nun bu yıl ayrılmasının ardından, vekil Başkan Caroline Pham da Quintenz'i atanması durumunda özel sektöre geçeceğini duyurmuştu.

Quintenz'in atama sürecinin önemi, eylül ayında Senato'nun dönüşünden sonra CFTC ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dijital varlıkları denetlemedeki rollerini netleştiren bir yasa tasarısıyla ilerlemesi beklenmesinden kaynaklanıyor. Trump göreve geldikten ve eski SEC Başkanı Gary Gensler ayrıldıktan sonra menkul kıymetler düzenleyicisi Coinbase, Ripple Labs ve Kraken dahil olmak üzere birkaç kripto şirketine karşı soruşturmaları ve davaları düşürmüştü.

CFTC'yi yönetecek kişi benzer şekilde dijital varlık endüstrisini etkileyen politikalar üzerinde kritik etkiye sahip olacak. Quintenz'in potansiyel onaylanması, komiserlerin ABD finansal düzenleyicisinde birden fazla boşluk bırakmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşebilir. Temmuz itibariyle Trump, Senato'nun Quintenz'in atanmasını değerlendirmesinden sonra boş kalması beklenen dört koltuk için herhangi bir potansiyel yerine atama açıklamamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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