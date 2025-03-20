Donald Trump bir kripto para etkinliğine daha katılacak

Donald Trump bir kripto para etkinliğine daha katılacak
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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mart'ta New York'taki Blockworks Dijital Varlık Zirvesi'nde konuşacak. Bu, görevdeki bir ABD başkanının kripto konferansında yaptığı ilk konuşma olacak. Trump'ın kripto dostu politikaları, Biden dönemindeki yaptırım odaklı yaklaşımından belirgin şekilde farklılık gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto dünyasında yeni bir sayfa açmaya devam ediyor. Trump, 20 Mart tarihinde New York'ta düzenlenecek Blockworks Dijital Varlık Zirvesi'nde konuşma yaparak görevdeki bir ABD başkanının kripto konferansında yer aldığı ilk tarihi ana imza atacak. Sektöre yönelik pozitif yaklaşımıyla dikkat çeken Başkan, göreve gelmesinden bu yana kripto dostu politikalarla önceki yönetimden farklı bir rota çiziyor.

ABD Başkanı Trump Kripto Konferansında Konuşma Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mart'ta New York'ta düzenlenecek Blockworks Dijital Varlık Zirvesi'nde konuşma yapacak. Blockworks tarafından 19 Mart'ta yapılan açıklamaya göre, bu konuşma görevdeki bir ABD başkanının bir kripto para konferansında gerçekleştireceği ilk konuşma olma özelliğini taşıyor.

Trump'ın kripto sektörüne yaklaşımı, önceki Biden yönetiminin tutumundan belirgin şekilde farklılık gösteriyor. Biden döneminde sektör 100'den fazla yaptırım eylemine maruz kalmıştı. Blockworks'ün kurucu ortağı Jason Yanowitz, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Blockworks'ü kurduğumuzda, bir bankadan birinin bir etkinliğe katılmasını zar zor sağlayabiliyorduk. Şimdi 2.500 kurumsal katılımcıya hitap eden bir ABD Başkanımız var. Bu sektörün ne kadar ileri gittiğinin inanılmaz bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, Trump'ın zirve katılımcılarına bir video kaydı aracılığıyla hitap edeceğini doğruladı.

Trump, 2024 başkanlık kampanyası sırasında Tennessee'deki Bitcoin 2024 konferansında Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" yapma sözü vermiş ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma planlarından bahsetmişti. 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasından bu yana, düzenleyici kurumlara dijital varlıklara uyum sağlama talimatı veren kararnameler imzaladı. Ayrıca Beyaz Saray kripto danışma ekibi kurdu ve ABD Stratejik Bitcoin Rezervi ile Dijital Varlık Stoku oluşturdu.

Trump yönetimi, SEC ve Hazine Bakanlığı gibi önemli düzenleyici kurumlara sektör yanlısı isimleri aday gösterdi. Başkan'ın Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi'nin icra direktörü Bo Hines de bu hafta başında Dijital Varlık Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Zirve kapsamında, 19 Mart'ta Ripple Labs CEO'su Brad Garlinghouse, SEC'in şirketlerine karşı yıllardır süren yaptırım davasını düşürdüğünü açıkladı. Trump'ın göreve gelmesinden bu yana SEC, Coinbase, Kraken ve Uniswap gibi diğer kripto firmalarına karşı da menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri iddiasıyla açtığı davaları düşürdü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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