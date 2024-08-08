Do Kwon iade sürecine yeni erteleme kararı

Terraform Labs'ın eski CEO'su Do Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi süreci bir kez daha ertelendi. Karadağ mahkemesi, Devlet Savcılığı'nın talebine ilişkin kararı beklerken, Do Kwon'un iade sürecindeki belirsizlikler artmaya devam ediyor.

Do Kwon Dosyasında Bekleme Oyunu Devam Ediyor

Terraform Labs eski CEO'su Do Kwon'un Güney Kore'ye iade edilmesi konusundaki belirsizlik devam ediyor. Konu hakkında bilgi sahibi kişilerin aktardıklarına göre Do Kwon'un mahkeme süreci bir kez daha ertelendi. Bu ertelemenin nedeni, Devlet Savcılığı'nın yasal işlemlerle ilgili talebine ilişkin kararın beklenmesi olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Dubai'ye seyahat etmeye çalışırken Karadağ'da yakalanan Kwon, sahte belge kullanmakla suçlanmıştı. Yapılan bu suçlama olayın iade sürecini karmaşıklaştıran önemli faktörlerden biri olduğu açıklanmıştı.

Olayın gelişim sürecine bakıldığında, Karadağ Yüksek Mahkemesi'nin Şubat ayında aldığı karar dikkat çekiyor. Mahkeme, ilk etapta Kwon'un, 2022 yılında yaşanan Terra-Luna stablecoin krizinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesine hükmetmişti. Mahkeme bir ay sonra bu kararından vazgeçerek, Kwon'un Güney Kore'ye iadesini uygun gördüğünü açıklamıştı. Yine geçtiğimiz aylarda mahkeme Do Kwon hakkında son kararı vermiş ve Kwon'un kesin olarak Güney Kore'ye iade edilmesi yönünde karar açıklamıştı.

Son kararın ardından süreç, uzun süren temyiz başvuruları, gecikmeler ve kararsızlık dönemleriyle devam etti. Şu an gelinen noktada iade sürecinin ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.