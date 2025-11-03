DEX işlem hacmi Ekim'de rekor kırdı

Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artışla 613,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasa verileri, yatırımcıların volatilite ortamında pozisyonlarını yeniden düzenlemek için merkeziyetsiz borsalara yöneldiğini gösteriyor.

Uniswap ve PancakeSwap Öne çıktı

Uniswap, Ekim ayında 170,9 milyar dolarlık işlem hacmiyle merkeziyetsiz borsalar arasında ilk sırada yer aldı. Bu rakam, Eylül ayındaki 106,5 milyar dolara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. PancakeSwap ise 101,9 milyar dolarlık hacimle ikinci sırayı aldı.

Sektör analistleri, yatırımcıların merkeziyetsiz borsalara yalnızca kendi varlıklarını saklama ve şeffaflık için değil, likidite madenciliği ve airdrop fırsatları için de akın ettiğini belirtiyor.

Merkezi borsa işlem hacmi Ekim ayında 2,17 trilyon dolara ulaşarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu rakam, Eylül ayındaki 1,69 trilyon dolara göre yüzde 28 artış gösteriyor. Binance, 810,4 milyar dolarlık hacimle en büyük borsa konumunu korudu.

Merkeziyetsiz borsa hacminin merkezi borsa hacmine oranı Ekim ayında yüzde 19,84'e yükseldi. Bu oran, merkeziyetsiz platformlara olan ilginin arttığını gösteriyor.

Araştırma uzmanları, Ekim ayındaki hacim artışının temel nedeninin 10 Ekim'deki keskin piyasa düşüşü olduğunu açıkladı. Bitcoin, bu tarihte 121.500 dolardan 110.000 dolara geriledi ve 17 Ekim'de 104.600 dolara kadar düştü. Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta sonu itibarıyla 107.980 dolar seviyesine kısmen toparlandı.

Sektör kaynakları, Kasım ayında da işlem hacminin yüksek seyredebileceğini öngörüyor. BNB Chain memecoin'leri, gizlilik odaklı kripto paralar ve ETF kaynaklı akışlar gibi yeni anlatıların yatırımcıları harekete geçirdiği belirtiliyor.