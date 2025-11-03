Haberler

DEX işlem hacmi Ekim'de rekor kırdı

DEX işlem hacmi Ekim'de rekor kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEX hacmi, Ekim ayında 613,3 milyar dolara yükselerek aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. DefiLlama verilerine göre artış, Eylül ayındaki yaklaşık 500 milyar dolardan güçlü bir sıçrama anlamına geliyor.

Merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artışla 613,3 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasa verileri, yatırımcıların volatilite ortamında pozisyonlarını yeniden düzenlemek için merkeziyetsiz borsalara yöneldiğini gösteriyor.

Uniswap ve PancakeSwap Öne çıktı

Uniswap, Ekim ayında 170,9 milyar dolarlık işlem hacmiyle merkeziyetsiz borsalar arasında ilk sırada yer aldı. Bu rakam, Eylül ayındaki 106,5 milyar dolara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. PancakeSwap ise 101,9 milyar dolarlık hacimle ikinci sırayı aldı.

Sektör analistleri, yatırımcıların merkeziyetsiz borsalara yalnızca kendi varlıklarını saklama ve şeffaflık için değil, likidite madenciliği ve airdrop fırsatları için de akın ettiğini belirtiyor.

Merkezi borsa işlem hacmi Ekim ayında 2,17 trilyon dolara ulaşarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu rakam, Eylül ayındaki 1,69 trilyon dolara göre yüzde 28 artış gösteriyor. Binance, 810,4 milyar dolarlık hacimle en büyük borsa konumunu korudu.

Merkeziyetsiz borsa hacminin merkezi borsa hacmine oranı Ekim ayında yüzde 19,84'e yükseldi. Bu oran, merkeziyetsiz platformlara olan ilginin arttığını gösteriyor.

Araştırma uzmanları, Ekim ayındaki hacim artışının temel nedeninin 10 Ekim'deki keskin piyasa düşüşü olduğunu açıkladı. Bitcoin, bu tarihte 121.500 dolardan 110.000 dolara geriledi ve 17 Ekim'de 104.600 dolara kadar düştü. Lider kripto para birimi Bitcoin, hafta sonu itibarıyla 107.980 dolar seviyesine kısmen toparlandı.

Sektör kaynakları, Kasım ayında da işlem hacminin yüksek seyredebileceğini öngörüyor. BNB Chain memecoin'leri, gizlilik odaklı kripto paralar ve ETF kaynaklı akışlar gibi yeni anlatıların yatırımcıları harekete geçirdiği belirtiliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 394.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var

O kentimizi sarsan cinayette detaylar ortaya çıktı
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title