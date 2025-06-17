Dev kripto para borsası Türkiye'den çekilme kararı aldı

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Bitfinex, Türkiye'deki operasyonlarını durduracağını açıkladı. Platform 16 Haziran itibarıyla yeni kayıtları kapattı, mevcut kullanıcılara ise varlıklarını çekmek için 16 Temmuz 2025'e kadar süre tanıdı.

Bitfinex Türkiye Operasyonlarını Sonlandırıyor

Kripto para sektörünün küresel oyuncularından Bitfinex, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Tether ile olan ilişkisiyle de bilinen borsa, 16 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye'den yeni kullanıcı kayıtlarını askıya alırken mevcut kullanıcıların varlıklarını platform dışına çıkarmaları için son tarihi 16 Temmuz 2025 olarak belirledi.

Şirket tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, atılan bu adımın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı ikincil düzenlemelere uyum sağlama amacı taşıdığı ifade edildi. Müşteri haklarının korunmasına yönelik oluşturulan plana göre belirtilen son tarihten sonra hesaplarda kalan tüm kripto varlıkların otomatik olarak Türk lirasına dönüştürüleceği ve kullanıcıların sisteme kayıtlı banka hesaplarına gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Sektör kaynaklarına göre borsanın esasen Türkiye pazarında kalmayı hedeflediği ancak 30 Haziran itibarıyla uyulması zorunlu olan yeni yasal çerçeveye adaptasyon sürecinde zorluklarla karşılaştığı bildirildi. Yasal sürenin dolmasına yalnızca iki hafta kala duyurulan bu çekilme kararı Türkiye'nin yerel kripto para ekosistemi için dikkate değer bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Bitfinex yönetimi, tasfiye sürecine ilişkin tüm ayrıntıların kullanıcılara e-posta yoluyla bildirildiğini ve müşteri hizmetleri birimlerinin bu geçiş döneminde tam destek sunmaya devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına kullanıcıların platformdaki nakit ve kripto para bakiyelerini belirlenen takvim doğrultusunda çekmelerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.