DeFi koalisyonu ABD üniversitelerini kripto müfredatını genişletmeye çağırdı

Yirmiden fazla DeFi projesinden oluşan bir koalisyon, ABD'deki işletme ve hukuk fakültelerine DeFi ve kripto derslerini müfredata alma çağrısı yapan açık mektup yayımladı. 1inch'in öncülük ettiği ve "1inch Forward" adıyla duyurulan kampanyaya Blockchain Association, DeFi Education Fund, Solana Politika Enstitüsü, Aave Labs ve Dune destek veriyor.

Koalisyon, kampanya kapsamında 27 Mart'ta Pennsylvania Üniversitesi'nde başlayacak bir kampüs turu planlıyor. Mektupta, Amerikan işletme ve hukuk fakültelerinin uzun süredir yükseköğretimde küresel standardı belirlediği, DeFi'nin de bu standardın korunmasında yeni bir alan oluşturduğu savunuldu.

KRİPTO KARİYERİNDE 47 MİLYON ARAMA

Koalisyon, üniversitelerden blok zinciri mimarisi ve merkeziyetsiz teknoloji derslerini temel müfredata almasını, otomatik piyasa yapıcılar gibi DeFi mekanizmalarını öğretmesini ve öğrencilere canlı DeFi sistemleriyle etkileşim kurma imkânı tanımasını istedi. Üyeler, ders içeriklerinin hazırlanmasına katkı sunmaya, staj ve burs programları oluşturmaya hazır olduklarını bildirdi.

1inch'in paylaştığı Google arama verilerine göre, kripto ve blok zinciri alanındaki kariyer ilgisi artıyor. "Blok zinciri işleri" aramaları 2024-2025 dönemindeki 5,6 milyondan 2025-2026 döneminde yüzde 84 artışla 10,3 milyona yükseldi. "Kripto işleri" aramaları ise aynı dönemde 20 milyondan yüzde 133 artışla 47 milyona çıktı.

Mektupta, kripto sektörüne katılan yeteneklerin büyük bölümünün kendi kendini yetiştirdiği, teknik açıdan yetkin olsa da kurumsal becerileri destekleyen resmi eğitimden yoksun kaldığı vurgulandı. Metinde, bu açığın geçmişte büyük platformlarda yaşanan başarısızlıklara zemin hazırladığı savunuldu. Yönetişim, risk yönetimi ve uyumluluk kültüründeki eksiklikler de bunun göstergeleri arasında sıralandı. Koalisyon, öğrencilerin gösterdiği ilgiyi resmileştirmek ve geliştirmek için nadir bir fırsat bulunduğunu, yeni nesil finans ve hukuk liderlerinin devralacakları finansal sisteme uygun eğitim alması gerektiğini kaydetti.