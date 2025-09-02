Cryptocom ABD spor tahmin piyasasına giriyor

Hızla büyüyen spor platformu Underdog, kripto dünyasının önde gelen isimlerinden Cryptocom ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Bu iş birliği, 16 eyalette spor tahmin piyasalarının açılmasını sağlayacak. Platform, özellikle yasal spor bahislerinin kabul edilmediği bölgelerde faaliyet gösterecek.

Amerika'da Kripto Destekli Spor Tahmin Devri Başlıyor

Cryptocom Derivatives North America, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kayıtlı borsa ve takas odası statüsüyle bu projeye güçlü bir altyapı sağlıyor. Bu düzenleyici onay, platformun federal düzeyde uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanıyor.

Underdog kurucusu ve CEO'su Jeremy Levine, tahmin piyasalarını uzun zamandır görülen en heyecan verici gelişmelerden biri olarak tanımladı. Levine, "Tahmin piyasalarının geleceği sporla ilgili olacak ve sporu Underdog'dan daha iyi yapan kimse yok" açıklamasında bulundu.

Platform, lansmanın ardından NFL, NBA, MLB ve kolej futbolu gibi büyük liglerdeki spor sonuçları üzerinde işlem yapma imkânı sunacak. Fiyatlar gerçek zamanlı olarak güncellenecek, bu da kullanıcıların anında tepki vermelerine ve her oyun hakkındaki görüşlerini paylaşmalarına olanak tanıyacak.

Cryptocom Genel Müdür ve Küresel Sermaye Piyasaları Başkanı Travis McGhee, bu ortaklığın müşteriler için spor deneyimini artıracağını belirtti. McGhee, "Spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan ilk firma bizdik ve Underdog ile teknoloji ortaklığımız CDNA'nın yenilikçi tekliflerine daha fazla erişim sağlayacak." dedi.

Bu gelişme, Polymarket, Kalshi ve Robinhood gibi spor etkinlikleri sözleşmeleri sunan platformlara önemli bir rakip ekliyor. Bu sistem, geleneksel tahmin platformları yaklaşımından farklı olarak oranları piyasa belirliyor.

CFTC ve federal mahkemeler, spor tahmin piyasalarının kumar sayılıp sayılmadığı, eyalet otoritesini ihlal edip etmediği veya Kızılderili Oyun Düzenleyici Yasası'nı ihlal edip etmediği konusunda tartışmalar sürdürüyor. Mayıs ayında CFTC, federal bir hâkimin kurumun yetkisini aştığına karar vermesinin ardından Kalshi'ye karşı açılan temyizi reddetmeye yöneldi.