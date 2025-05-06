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CoinO, Türkiye'deki kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor

CoinO, Türkiye'deki kripto düzenlemelerine tam uyum sağlıyor
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Türkiye'de kripto varlık sektöründeki düzenleyici çerçeve, yeni tebliğ ile önemli bir dönüşüm geçiriyor. Düzenlemeler yatırımcı güvenliğini artırmayı ve sektörde şeffaflığı sağlamayı hedeflerken, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının operasyonel standartlarını da yükseltiyor. Bu gelişmeler ışığında, yerli kripto platformlarından CoinO da düzenlemelere uyum sürecindeki çalışmalarını hızlandırdı.

CoinO yönetimi, yeni düzenlemelere ilişkin yaklaşımlarını net bir şekilde ortaya koydu. Platform yetkilileri, "CoinO olarak, 13 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizi bu düzenlemelere tam uyumlu şekilde sürdürüyoruz. MASAK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Platformun öncelikleri arasında güvenli ve şeffaf bir hizmet sunmak yer alıyor. CoinO yetkilileri, "Bizim için en büyük öncelik, güvenli, şeffaf ve yasal çerçevede bir hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara Sunulan Güvence

CoinO, mevcut ve potansiyel yatırımcılarına yönelik mesajında, platformun güçlü altyapısına ve düzenlemelere uyum konusundaki kararlılığına vurgu yapıyor. Şirket yetkilileri, "CoinO, güçlü altyapısı ve düzenlemelere tam uyumu sayesinde, yatırımcılarına güvenilir ve sürdürülebilir bir ekosistem sunmaya devam ediyor." dedi.

Platform, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, Grid Trade ve Hızlı Al-Sat gibi yenilikçi işlem seçenekleriyle rekabetçi bir pozisyon almayı hedefliyor. Ayrıca, rekabetçi işlem maliyetleri ve düşük gecikme süreleriyle kullanıcılarına pratik bir işlem ortamı sağladığını belirtiyor.

Sektörün Geleceği ve CoinO'nun Rolü

Türkiye'deki kripto varlık sektörünün düzenlemelerle birlikte daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşması bekleniyor. Bu dönüşüm sürecinde, CoinO gibi düzenlemelere uyum konusunda proaktif davranan platformların sektördeki konumlarını güçlendireceği değerlendiriliyor.

CoinO, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yüksek güvenlik önlemleriyle desteklenen altyapısı sayesinde kullanıcılarına istikrarlı bir yatırım deneyimi sunmayı taahhüt ediyor. Platform yetkilileri, bu süreçte kullanıcıların her türlü soru ve geri bildirimleri için destek ekibinin her zaman hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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