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Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi

Coinbase Solana desteğini tamamen yeniledi
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ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase, kullanıcıların yaşadığı Solana işlem gecikmeleri sorununa köklü bir çözüm getirdi. Borsa, Solana ekosistemi için altyapısını güçlendirerek blok işleme hacminde beş kat, uzaktan prosedür çağrısında (RPC) dört kat iyileştirme sağladı. Bu gelişme, Ocak ayında yaşanan ve saatlerce süren işlem gecikmelerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Coinbase, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada altyapı iyileştirmelerinin detaylarını paylaştı. Şirket, işlemleri eş zamanlı olmadan arka planda işleyebilen teknoloji, sistem çökmeleri durumunda hizmeti sürdürebilen yedekleme mekanizmaları, kullanıcılara daha hızlı para transferi yapabilme imkanı sunan likidite geliştirmeleri ve sistem yönetimini kolaylaştıran geliştirilmiş kontrol araçları ile Solana Blockchain destekleme taahhüdünü yineledi. Bu hamle, özellikle Solana üzerindeki memecoin ticaretinin yoğunlaştığı dönemde yaşanan işlem gecikmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Coinbase Solana Ekosistemi İçin Altyapı Yatırımını Tamamladı

Coinbase, Solana Blockchain ağı için altyapı iyileştirmelerini duyurdu. ABD'nin önde gelen kripto para borsası, kullanıcıların şikayetleri sonrasında Solana işlemlerinde yaşanan gecikmelere odaklanarak çözüm geliştirdi.

"Bu iyileştirmeler, daha hızlı ve daha güvenilir gönderme ve alma işlemlerini mümkün kılarak, kullanıcılarımıza sektör lideri performans ve güvenilirlik sağlama taahhüdümüzü güçlendiriyor." ifadelerini kullanan Coinbase, Solana'nın gelecekteki ölçeklenmesine hazırlık yaptıklarını vurguladı.

Sorunun kökeni Ocak ayına dayanıyor. O dönemde Solana üzerinde benzeri görülmemiş işlem yoğunluğu yaşandı ve Coinbase sistemleri bu talebi karşılayamadı. Borsa yetkilileri, normal operasyonların 10 katı işlem hacmiyle karşılaştıklarını belirtmişti.

Solana ağındaki bu olağanüstü hareketlilik, özellikle memecoin ticaretinden ortaya çıktı. Ocak ayının başında, Solana tarihinin en yüksek işlem hacmi olan 3,79 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 4,5 milyon aktif adres kaydedildi.

Coinbase'in bu hamlesinin arkasında, Solana'nın kripto para dünyasındaki artan önemi yatıyor. Verilere göre Solana, 69,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü en büyük kripto para birimi konumunda bulunuyor. Token, son verilere göre 134,44 dolar seviyesinden işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık 5 milyar dolarlık işlem hacmi çekti.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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