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Coinbase, SEC personelinin kripto yasağına karşı çıkıyor

Coinbase, SEC personelinin kripto yasağına karşı çıkıyor
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Coinbase, ABD Hükümet Etik Ofisi'ne (OGE) ve SEC Başkanı Paul Atkins'e gönderdiği açık mektuplarda, SEC personelinin kripto para tutmasını yasaklayan düzenlemenin kaldırılmasını talep etti. Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, düzenleyicilerin kripto varlıkları kullanmadan etkili bir düzenleme oluşturamayacaklarını vurguladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) personeli, 2022 yılında çıkarılan ve "halka açık işlem gören menkul kıymetler" olmadıkları gerekçesiyle kripto para ve stablecoin kullanımını yasaklayan düzenleme nedeniyle, düzenlemek zorunda oldukları teknolojiye erişemiyor. Coinbase, özellikle Kripto Görev Gücü üyelerine verilecek özel muafiyetlerin, personelin teknoloji hakkında daha iyi bilgi sahibi olmasına ve daha işlevsel düzenlemeler oluşturmasına olanak tanıyacağını savunuyor. Trump'ın 90 günlük kripto düzenleme takvimi baskısı altında bu yasağın önemli bir engel oluşturduğu belirtiliyor.

Coinbase: SEC Personelinin Kripto Yasağı Düzenlemeleri Engelliyor

Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal'ın mektuplarında, düzenleyici kurumların kripto para teknolojisini anlamaları için öncelikle bu teknolojiyi kullanmaları gerektiği vurgulanıyor. Şirket, özellikle Trump yönetiminin yaklaşık 90 gün içinde kripto para düzenlemeleriyle ilgili tavsiyeler sunma talimatını göz önünde bulundurarak, SEC personelinin halen öneri yaptıkları teknolojiyi kullanamıyor olmasının çelişkili bir durum yarattığını belirtiyor.

Paul Grewal, SEC'in kendi inisiyatifini alması gerektiğini ifade ederek, özellikle Kripto Görev Gücü üyelerine ve bu konuda aktif çalışan personele muafiyetler verilmesinin, benzer danışmanlık durumlarında alınan tedbirlerle tutarlı olacağını savunuyor. Bu muafiyetler sayesinde personelin kripto para kullanarak temel dijital varlık teknolojisini daha iyi değerlendirebileceği düşünülüyor.

Haber, eski SEC Başkanı Gary Gensler'in 2021'de göreve başladığından beri kripto para düzenlemesi konusundaki sert tutumuyla tanındığını ve kripto firmalarına karşı 100'den fazla düzenleyici aksiyon aldıktan sonra 20 Ocak'ta istifa ettiğini hatırlatıyor. Gensler'in ayrılmasının ardından SEC, 27 Şubat'ta Coinbase dahil kripto şirketlerine karşı bir dizi davadan vazgeçti ve yakın zamanda Blockchain firması Dragonchain'e karşı yaptırımı düşürme planlarını açıkladı.

Bu gelişmeler, Trump yönetimi döneminde kripto para düzenlemelerinde daha ılımlı bir yaklaşımın benimsenebileceğine dair sinyaller olarak yorumlanıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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