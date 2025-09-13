Coinbase SEC'in sildiği Gensler mesajları için mahkemeye başvurdu

ABD'nin önde gelen kripto para borsası Coinbase, SEC'e karşı hukuki süreç başlattı. Borsa, düzenleyici kurumun Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası taleplerini (FOIA) tam olarak karşılamadığını iddia ediyor. SEC Müfettişlik Ofisi'nin raporuna göre, kurum Gary Gensler ve diğer üst düzey yetkililerin neredeyse bir yıllık metin mesajlarını "önlenebilir hatalar" nedeniyle silmişti.

Gary Gensler'ın Kritik Mesajları SEC Tarafından Gizemli Şekilde Silindi

Coinbase'in hukuki temsilcileri, mahkemeden SEC'i tüm ilgili iletişimleri aramaya ve üretmeye zorlamasını talep etti. Bu başvuru, Gary Gensler ve kurumdan Ethereum'un hisse kanıtı konsensüsüne geçişiyle ilgili tüm mesajları ve belgeleri kapsıyor.

Mahkeme başvurusunda "Bu Mahkemenin müdahalesi, SEC'in gerçekten Mahkemenin önceki emirlerini ihlal edip etmediğini belirlemek ve duyarlı kayıtları korumak ve üretmek için mevcut tüm önlemlerin alınmasını sağlamak için gereklidir." ifadeleri yer alıyor.

Kurumun operasyonları ve vergi mükellefleri karşısındaki hesap verebilirliği için "en önemli" unsur olduğunu belirtildi. Başkan Atkins bu konuda bilgilendirildiğinde, personeli ne olduğunu inceleyip tam olarak anlamaları ve bunun tekrar yaşanmamasını sağlayacak adımlar atmaları için derhal talimat verdiği açıklandı.

SEC, neredeyse bir yıllık Gensler'ın metin mesajlarını Ekim 2022'den Eylül 2023'e kadar sildi. Bu dönem, SEC'in Coinbase'e dava açtığı kritik ayları kapsıyor. SEC, 2023'te borsayı lisanssız yatırım aracısı olarak hareket ederek ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti.

Gensler'ın mesajları, SEC'in bilgi teknolojileri departmanı tarafından mesajlar yedeklenmeden önce otomatik olarak silinmişti. Soruşturmaya göre, bu durum önlenebilir hatalar nedeniyle gerçekleşti.

Bu gelişme, kripto şirketlerinin SEC'den yasal işlemlerle ilgili iletişimleri konusunda şeffaflık talep ettiği dönemde yaşandı. Sektör, düzenleyici kurumun yaklaşımının birçok kripto şirketini ABD'den göç etmeye zorladığını savunuyor.