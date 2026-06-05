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Coinbase kripto destekli konut kredisini sunacak

Coinbase kripto destekli konut kredisini sunacak
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Coinbase, ortağı Better Home & Finance ile birlikte başvuru kriterlerini karşılayan alıcıların Bitcoin (BTC) veya USDC'yi teminat olarak kullanarak konut kredisi peşinatlarını karşılamalarına olanak tanıyacak. Fannie Mae destekli yeni konut kredisi ürünü 2026 yazında devreye girecek.

Coinbase ve Better Home & Finance, yayımladıkları bildiride yeni ürünün Fannie Mae garantili konutlar için peşinat finansmanında kripto varlık teminatına kapı açacağını duyurdu. Mart 2025'te kamuoyuyla paylaşılan bu girişim, dijital varlıkların konut finansmanında kullanılmasına yönelik önemli bir dönüşümü temsil ediyor.

Better CEO'su Vishal Garg, ürünün varlıkları sistemin beklediği biçimde dağılmadığı için peşinat koşulunu karşılayamayan ancak diğer tüm kriterlerde nitelikli olan alıcıların önündeki engeli kaldırdığını belirtti. Garg, mart ayındaki bir paylaşımında "Bu dar bir kesime özgü değil. Finansal varlıkların büyük bölümü tokenize edildiğinde herkesin yapacağı şey bu." diye yazdı.

Adımın arka planında ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde düzenleyici kurumların kripto sektörüne daha ılımlı yaklaşımı yatıyor. ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA), Haziran 2025'te Fannie Mae ve Freddie Mac'ı kripto varlıkları itibari paraya çevirmeksizin konut kredisi risk değerlendirmesinde dikkate almaları için yönlendirdi. Şubat'ta ise konut kredisi şirketi Newrez, borçluların kripto para varlıklarını konut kredisi başvurusunda kullanmasına olanak tanımaya başladı.

KRİPTO TABANLI İPOTEK POLİTİKALARINA İTİRAZLAR

FHFA kararının ardından beş ABD senatörü Temmuz 2025'te kurum başkanı Bill Pulte'ya eleştirel bir mektup gönderdi. Senatörler, kredi garanti kriterlerinin çevrilmemiş kripto varlıklarını içerecek biçimde genişletilmesinin konut piyasası ile finansal sistemin istikrarını tehlikeye atabileceğini öne sürdü. Eleştiriler, Pulte'nin politikalarda Trump'ın etkisi altında kaldığı iddialarını da kapsıyordu.

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ise Temmuz 2025'te 21. Yüzyıl İpotek Yasası'nı meclise sundu. Lummis, devlet kurumlarının modern neslin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde gelişmesi gerektiğini savundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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