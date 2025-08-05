Coinbase Birleşik Krallık kripto para politikalarını sert dille eleştirdi

Kripto para dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Coinbase, Birleşik Krallık'taki faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Şirketin danışmanı olan eski şansölye George Osborne'un Financial Times'da yayımlanan eleştiri yazısı, İngiliz hükümetinin kripto para politikalarındaki yavaşlığı masaya yatırdı. Bu gelişme, Coinbase'in ABD'deki başarılı lobi deneyimini Avrupa'ya taşıma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kripto Devinden İngiliz Hükümetine Stablecoin Uyarısı

George Osborne'un Financial Times'daki köşe yazısı, Birleşik Krallık'ın kripto para alanında "tamamen geride bırakıldığı" konusunda sert bir uyarı niteliği taşıyor. Eski şansölye, özellikle stablecoin düzenlemelerindeki yavaş ilerlemenin ülkenin küresel finansal liderliğini tehdit ettiğini vurguluyor.

Osborne'a göre Londra'nın finansal merkez konumu, tarihsel olarak yenilikçiliği kucaklama istekliliğinden kaynaklanıyor. Ancak kripto para alanında bu tutumun terk edildiğini savunan Osborne, mevcut Şansölye Rachel Reeves'i stablecoinlerde cesur adımlar atma sözünü tutmamakla suçluyor.

ABD'nin GENIUS Yasası gibi düzenlemelerle doların küresel rezerv para birimi rolünü güçlendirdiği bir dönemde, Birleşik Krallık'ın hareketsizliği sterlin'in "destekleyici bir rol bile oynayamamasına" neden oluyor. Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre sterlin, küresel olarak en çok işlem gören ilk beş para birimi arasında yer almasına rağmen stablecoin piyasasında önemli bir varlık gösteremiyor.

Coinbase'in "Everything Is Fine" başlıklı hicivli reklamı da İngiliz medyasında tartışmalara yol açtı. Reklam, ülkenin ekonomik sorunlarını ve yaşam maliyeti krizini eleştirerek kripto para alternatiflerini öne çıkarıyor. Şirket CEO'su Brian Armstrong'un iddiasına göre reklam büyük İngiliz televizyon kanalları tarafından yasaklandı ancak bu bilgi henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Coinbase'in bu hamlesi, şirketin ABD'deki başarılı lobi faaliyetlerinin devamı niteliğinde. OpenSecrets verilerine göre Coinbase, özellikle 2024 seçim yılında milyonlarca dolar harcayarak kripto alanında en fazla lobi yapan şirket konumuna geldi. Politico'nun raporuna göre şirket, on yıldan uzun süredir lobi faaliyetlerini sürdürüyor ve bu çabalarını sürekli artırıyor.