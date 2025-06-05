Çinli şirket XRP yatırım planını resmileştirdi

Çinli şirket XRP yatırım planını resmileştirdi
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Çin merkezli Webus International, 300 milyon dolarlık XRP hazine planını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvuruyla sundu. Şirket borç finansmanı kullanarak kripto para rezervi kuracak ve Ripple ödeme ağını operasyonlarına entegre edecek. Bu hamle kurumsal XRP benimsenme trendini güçlendiriyor ve piyasada yeni dönem başlatıyor.

XRP ekosisteminde kurumsal Blockchain benimsenme trendi ivme kazanmaya devam ediyor. Ulaşım ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Webus International'ın SEC'e sunduğu Form 6-K belgesi, şirketin stratejik dijital varlık planlarının detaylarını ortaya koyuyor.

Çin Merkezli Firma 300 Milyon Dolarlık XRP Hazinesi Oluşturuyor

Webus International tarafından yürütülen 300 milyon dolarlık XRP odaklı hazine stratejisi, şirketin kripto para dünyasına yaptığı en büyük yatırımı temsil ediyor. Şirket, borç finansmanı veya kredi olanakları kullanarak bu amacı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Hamlenin kritik parçası olarak Webus, varlık yöneticisi Samara Alpha ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği, şirketin XRP planını profesyonel düzeyde geliştirmesini sağlayacak.

Webus ayrıca Ripple'ın Blockchain tabanlı ödeme ağını operasyonlarına entegre ederek sınır ötesi ödemeleri düzene koyacak. Bu teknolojik entegrasyon, şirketin seyahat ve ağırlama hizmetlerinde rezervasyon şeffaflığını artıracak.

Kurumsal XRP benimsenme trendi son aylarda önemli hız kazandı. Nasdaq'da işlem gören VivoPower'ın 121 milyon dolarlık XRP merkezli hazine girişiminin ardından gelen bu hamle, XRP'nin kurumsal rezerv varlığı olarak konumunu güçlendiriyor.

Florida merkezli sağlık şirketi Wellgistics'in 50 milyon dolarlık özsermaye kredi limiti güvence altına alması da benzer gelişmelerin devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, XRP'nin kurumsal portföylerdeki yerinin kritik bir dönüm noktasında olduğuna işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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