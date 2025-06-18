Çinli Bitcoin madencilik devleri ABD'ye taşınıyor

Bitcoin madenciliği sektörünün en büyük problemi ortaya çıktı. Amerika'da gerçekleştirilen küresel Bitcoin madenciliğinin yüzde 30'una karşın, kullanılan donanımların yüzde 90'ından fazlası Çin'den ithal ediliyor. Bu uyumsuzluk, ABD yetkililerini ve firmaları ulusal güvenlik konusunda tedirgin ediyor.

Trump'ın Ticaret Savaşı Bitcoin Madenciliğini Şekillendiriyor

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin teknoloji ithalatına getirdiği sert politikalar, kripto madencilik alanında köklü değişikliklere neden oluyor. Bitmain şirketi bu hareketi başlatan ilk oyuncu oldu. Şirket, Trump'ın seçimi kazanmasından sadece birkaç hafta sonra geçen aralık ayında ABD içinde donanım montajına başladı.

Canaan'ın kurumsal gelişim ve sermaye piyasaları başkan yardımcısı Leo Wang, projenin ticaret politikası hala öngörülemez olduğu için "keşifsel" nitelik taşıdığını belirtti. MicroBT ise finansal darbeyi önlemek için ABD'de "aktif olarak bir yerelleştirme stratejisi uyguladığını" bildirdi.

ABD merkezli kripto donanım firması Auradine'nin baş strateji sorumlusu Sanjay Gupta, durumun kritik boyutlarını vurguladı. Gupta, "Yüz binlercesinin ABD elektrik ağına bağlanmasının bir güvenlik riski oluşturduğu" uyarısında bulundu.

Leo Wang bu iddialara karşı çıkarak madencilik cihazlarının tehlike teşkil etmediğini savundu. Wang, "Bitcoin madenciliğine uygulanmazlarsa işe yaramazlar" açıklamasını yaptı.

Çin 2021'de kripto parayı yasakladıktan sonra, madencilik firmalarının çoğu yurt dışına göç etti. Ancak Bitmain, Canaan ve MicroBT hala donanım ürettikleri için alakalı kaldılar. Bu şirketler, Batılı rakiplerinden daha iyi performans gösteren yüksek performanslı çipler üreterek zirvede kalmayı başardılar.