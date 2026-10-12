Haberler

Çin ulusal Blockchain ağı kurmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ulusal Blockchain ağı kurmak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, dijital ekonomi ile üretimi daha güçlü biçimde birleştirmek için ulusal blok zinciri ağı kurulmasını gündemine aldı. Yeni politika belgesi, veri altyapısı ve sanayinin dijitalleşmesini kapsıyor. Bitcoin işlemlerine izin veren bir düzenleme içermiyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin 9 Ekim'de yayımlanan belgesinde, teknoloji odaklı büyüme için 19 başlık altında önlemler sıralandı. Ulusal Blockchain ağı, ülke genelinde bütünleşik bir bilgi işlem ağı kurulması hedefiyle birlikte yer aldı.

Plan, henüz faaliyete geçmiş yeni bir ağın duyurusu niteliği taşımıyor. Belgede blok zinciri altyapısının teknik yapısı, hangi kuruluşlar tarafından işletileceği veya ne zaman kullanıma açılacağı açıklanmadı.

VERİ PAYLAŞIMI VE ÜRETİM AYNI PLANDA BULUŞTU

Düzenlemenin merkezinde verinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin kullanılması bulunuyor. Yetkililerden veri üzerindeki hakların kime ait olduğunu, verinin nasıl alınıp satılacağını ve elde edilen faydanın nasıl paylaşılacağını belirleyen kuralları geliştirmeleri istendi. Tarafların haklarının korunması da bu çerçevenin bir parçası olarak ele alındı.

Ulusal veri altyapısının kurulması ve işletilmesinin iyileştirilmesi, pilot projelerin yürütülmesi ve imalat sanayisinin dijital dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor. Akıllı üretim ve endüstriyel internet projeleri de desteklenecek alanlar arasında sayıldı.

Belge, ülke içindeki çalışmaların yanında sınır ötesi veri akışı için verimli, kolay ve güvenli mekanizmalar kurulmasını da öngörüyor. Şirketlerin dijital teknolojileri kullanması ve uluslararası rekabet gücüne sahip dijital sanayi kümelerinin oluşturulması amaçlanıyor.

BİTCOİN İŞLEMLERİNE YENİ İZİN VERİLMEDİ

Blockchain ağı kurulması çağrısı, kripto para alım satımına yönelik bir serbestleşme kararı içermiyor. Metinde Bitcoin veya başka bir kripto paranın kullanımına ilişkin izin bulunmuyor. Ağın belirli bir tokenla çalışacağına dair bilgi de verilmiyor.

Politika belgesinde finansman tarafına ilişkin öneriler ise teknoloji şirketlerine odaklanıyor. Bankaların bu şirketlerin ihtiyaçlarına uygun kredi ürünleri geliştirmesi, uzun vadeli yatırımın desteklenmesi ve nitelikli teknoloji şirketlerinin borsaya açılarak kaynak sağlamasının kolaylaştırılması isteniyor.

Yönetim, uygulama sürecinde kontrolsüz yatırım ve balon oluşumu riskine de dikkat çekti. Yerel yetkililere gerçek üretimden uzaklaşmamaları ve projelere topluca, plansız biçimde yönelmemeleri çağrısı yapıldı. Stratejik planlama, kurumlar arası koordinasyon ve uygulamanın izlenmesinde merkezî mali ve ekonomik işler birimi ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu görev alacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

PKK'dan Metina'da yeni adım! Güvenlik Kaynakları doğruladı
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık

11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

Ünlü türkücü nişanlandı, paylaştığı fotoğrafı gören tanıyamadı
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş