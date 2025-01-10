Çin'in kritik hamlesi sermayenin kriptoya piyasasına kaymasının önünü açıyor

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Çin Merkez Bankası, yuanın değer kaybını sınırlandırmak amacıyla devlet tahvillerinin alımını durdurma kararı aldı. Bu stratejik hamle, hem yerel ekonomiyi stabil hale getirmeyi hedefliyor hem de küresel kripto para piyasalarında önemli bir etki yaratıyor. Bitcoin, bu gelişmeler ışığında 95 bin dolar düzeyindeki değerini korumaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası ulusal para birimi yuanı korumak için kritik bir adım atarak devlet tahvili alımlarını askıya aldı. Piyasadaki talep-arz dengesizliği nedeniyle alınan bu karar, Çin-ABD arasındaki tahvil getiri farkını önemli ölçüde etkiledi. Yuan dolar karşısında 7.32 seviyesine gerilerken, bu durum Bitcoin fiyatlarının 95 bin dolar bandında seyretmesine neden oldu.

Yuan Dolar Karşısında Geriledi Sermaye Kripto Piyasalarına Geçiş Yapabilir

Çin Merkez Bankası (PBOC), ulusal para birimi yuan üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla devlet tahvili alımlarını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu stratejik hamle, kripto para piyasasında da yankı buldu ve Bitcoin'in 95 bin dolar seviyesinin altında işlem görmesine zemin hazırladı.

PBOC'dan yapılan resmi açıklamada, piyasadaki talep-arz dengesizliğinin bu karara gerekçe oluşturduğu vurgulandı. Piyasa uzmanları, söz konusu kararın arkasında, yuan değerindeki düşüş ve tahvil getirilerindeki gerilemeye yönelik endişelerin yattığını değerlendirdi.

Elde edilen verilere göre Çin'in 10 yıllık devlet tahvili getirisi son bir yıl içinde 100 baz puan gerileyerek yıllık yüzde 1,6'nın altına indi. Buna karşılık, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,7'ye ulaştı. Bu durum, iki ülke arasındaki getiri makasının ABD lehine açılmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler sonucunda yuan, dolar karşısında 7,32 seviyesine kadar geriledi. Para birimindeki değer kaybı, Trump'ın olası başkanlık döneminde gündeme gelebilecek gümrük vergisi artışları endişesiyle son üç aydır süren düşüş eğilimini devam ettirdi. Finans çevreleri, yuandaki zayıflamanın sermaye çıkışını hızlandırabileceğini ve bu sermayenin bir bölümünün kripto para piyasasına kayabileceğini, bunun da Bitcoin'in yükseliş trendini destekleyebileceğini öne sürdü.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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