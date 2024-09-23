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Çin Bitcoin madenciliğinde liderliğini sürdürüyor

Çin Bitcoin madenciliğinde liderliğini sürdürüyor
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2021'de getirdiği kripto yasağına rağmen Çin, Bitcoin (BTC) madenciliğinde liderliğini sürdürüyor. CryptoQuant verilerine göre küresel Bitcoin ağının yüzde 55'i halen Çinli madencilik havuzlarının kontrolünde bulunuyor. Bu durum, kripto para ekosisteminde Çin'in rolünün ve etkisinin devam ettiğini gösteriyor.

Kripto para dünyasında dengeler değişiyor. Çin'in 2021 yılında getirdiği kapsamlı yasağa rağmen ülke hala Bitcoin (BTC) madenciliğinde dünya lideri konumunu sürdürüyor. CryptoQuant tarafından yayımlanan son veriler, bu beklenmedik durumu ortaya koyuyor. Küresel Bitcoin ağının yüzde 55'inden fazlasının hala Çinli madencilik havuzlarının kontrolünde olması, sektördeki güç dengelerini yeniden şekillendiriyor.

Bitcoin Madencilik Ağında Çin Hakimiyeti Yüzde 55 Seviyesinde

Bitcoin madenciliğinde güç dengesi yeniden şekilleniyor. Çin'in 2021'de getirdiği kripto yasağına rağmen ülke hala sektörde lider konumda bulunuyor. CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju'nun açıklamaları, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Çinli madencilik havuzları küresel ağın yüzde 55'ini kontrol ederken ABD ise yüzde 40'lık pay ile ikinci sırada yer alıyor.

Ki Young Ju, ABD havuzlarının ağırlıklı olarak Amerika'daki kurumsal madencilere hizmet verdiğini belirtiyor. Buna karşılık, Çin havuzları Asya'daki görece daha küçük madencileri güçlendiriyor. Bu durum, Bitcoin madenciliğinin bölgesel yayılımını ve ekosistemini etkileyerek sektörün dinamiklerini değiştiriyor.

Çin'in kripto para düzenlemeleri konusundaki tutumu, önümüzdeki dönemde önemli değişikliklere gebe görünüyor. Ülke, 2025 yılında Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) düzenlemelerinde kapsamlı bir değişiklik tasarlıyor. Bu düzenlemelerin kripto para işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler yaşanırken Bitcoin madencilerinin gelirleri de baskı altında kalıyor. Ağustos ayı, son bir yılın en düşük gelir ayı olarak kayıtlara geçti. Verilere göre madencilerin gelirleri Ağustos ayında 827,56 milyon dolara gerileyerek Temmuz ayına göre yüzde 10,5'lik bir düşüş kaydetti.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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