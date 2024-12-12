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Chainlink nedir? LINK coin yükselişi devam edecek mi?

Chainlink nedir? LINK coin yükselişi devam edecek mi?
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Chainlink (LINK) fiyatı, üç yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 29 dolar seviyesini aştı. Bu durum piyasada büyük bir heyecan yarattı ve fiyatın daha da yükseleceği beklentisi oluşturdu. Peki Chainlink nedir? LINK coin yükselişi devam edecek mi?

Chainlink (LINK), fiyat metriklerinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Santiment tarafından paylaşılan verilere göre, LINK, üç yıldan uzun bir süredir ilk kez 29 dolar seviyesini aştı. Bu gelişme, Chainlink topluluğunda büyük bir heyecan yarattı ve fiyatın daha da yükseleceği beklentisini artırdı.

Chainlink'in fiyat yükselişi

Santiment'in analizine göre, LINK fiyatındaki bu artışın arkasında büyük ölçüde "balinaların" hareketi var. Veriler, büyük miktarda LINK sahibi olan balinaların, perakende yatırımcılar tarafından piyasaya sürülen token miktarını satın aldığını gösteriyor. Son iki ayda, cüzdanında 100 bin LINK'ten fazla bulunan balinalar, toplamda 5,69 milyon dolarlık LINK satın aldı. Aynı dönemde, daha küçük yatırımcılar yaklaşık 5,67 milyon LINK'i ellerinden çıkardı. Bu durum, küçük yatırımcıların sabırsızlık, panik satış ya da kar realizasyonu amacıyla hareket ettiğini düşündürüyor.

Şu anda LINK, 29 dolar seviyesinden gerileyerek 27,92 dolardan işlem görüyor. Piyasa hacmi yüzde elli iki nokta seksen altılık bir artışla 2,7 milyar dolara yükseldi. LINK, gün içinde 28 ile 29 dolar arasında dalgalandıktan sonra mevcut seviyesine yerleşti.

LINK coin yükselişi devam edecek mi?

Santiment, balina hareketlerinin LINK fiyatındaki olumlu ivmeyi desteklediğini ifade ediyor. Ancak Chainlink'in uzun vadeli başarısının Bitcoin'in performansına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor. Bitcoin'in pozitif seyri ve istikrarlı duruşu, altcoinlerin fiyat yönelimlerini genellikle belirleyen bir faktör.

Bitcoin şu anda 100 bin dolar seviyesini yeniden kazanmış durumda ve 100 bin 424,56 dolardan işlem görüyor. Eğer piyasa olumlu kalır ve Bitcoin büyümeye devam ederse, LINK de bu döngüde yeni seviyelere ulaşabilir. Ancak Chainlink'in gelecekteki fiyatını belirleyecek başka faktörler de var. Örneğin, Chainlink'in SWIFT ve UBS Asset Management ile yaptığı işbirlikleri, daha önce altcoin piyasasında canlanmaya yol açmıştı.

Bu gelişmeler, LINK'in fiyatında dalgalanmalar yaşanabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Piyasadaki büyük hareketler, fırsatlar sunduğu kadar riskler de barındırıyor.

Chainlink (LINK) nedir?

Chainlink, merkezi olmayan finans (DeFi) ve akıllı sözleşmeler için tasarlanmış bir blockchain teknolojisidir. Temel olarak, Chainlink, akıllı sözleşmelerin blockchain dışındaki verilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir "oracle" ağını temsil eder. Akıllı sözleşmeler genellikle blockchain üzerinde çalışan, kendi kendine yürüyen dijital anlaşmalardır, ancak dış dünyadaki verilere erişim olmadan sınırlı bir şekilde çalışabilirler. İşte bu noktada Chainlink devreye girer.

Chainlink, gerçek dünya verilerini (örneğin hava durumu, borsa fiyatları, spor sonuçları veya diğer API verileri gibi) akıllı sözleşmelere güvenli ve doğrulanabilir bir şekilde iletir. Bunu, merkezi olmayan bir oracle ağı aracılığıyla yapar, bu da verilerin manipüle edilmesini veya tek bir arıza noktasından etkilenmesini önler.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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