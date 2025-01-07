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Çek Merkez Bankası Bitcoin rezervi için olumlu sinyal verdi

Çek Merkez Bankası Bitcoin rezervi için olumlu sinyal verdi
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Çek Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl, ulusal rezerv stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek Bitcoin'i değerlendirmeye aldıklarını bildirdi. Bu hamle, merkez bankalarının geleneksel rezerv politikalarında dijital dönüşümün ilk adımı olarak görülüyor. Michl'in açıklamaları, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Bitcoin'in geçtiğimiz yıl gösterdiği yüzde 131'lik performansı merkez bankalarının dikkatini çekti. Altının yüzde 30'luk artışıyla kıyaslandığında Bitcoin'in üstün getirisi, ulusal rezerv stratejilerinde yeni arayışları tetikledi. Bu gelişme, kripto para birimlerinin geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak değerlendirilmesini sağladı.

Merkez Bankaları Bitcoin ile Rezerv Stratejisini Yeniliyor

Çek Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Janis Aliapulios, bankanın şu an için kripto varlık alımı planlamadığını belirtti. Banka öncelikle 2028 yılına kadar altın rezervlerini toplam varlıklarının yüzde 5'ine çıkarmayı hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Bitcoin Yasası için umutlar artıyor. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in öncülük ettiği yasa tasarısı, Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump'ın zaferiyle ivme kazandı.

Demokrat Parti'den Temsilci Ro Khanna'nın desteğiyle iki partili bir nitelik kazanan yasa tasarısı, stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngörüyor. Teksas ve Pensilvanya eyaletleri de benzer girişimlere öncülük etti.

Blockstream ve Hashcash kurucusu Adam Back, Bitcoin Yasası'nın kabul edilmesi durumunda Bitcoin'in 1 milyon dolar seviyesini görebileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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