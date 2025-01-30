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Çek Cumhuriyeti'nin milyarlarca dolarlık Bitcoin rezerv planı eleştirilerin odağında

Çek Cumhuriyeti'nin milyarlarca dolarlık Bitcoin rezerv planı eleştirilerin odağında
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Çek Ulusal Bankası'nın (CNB) 7 milyar dolarlık Bitcoin rezervi önerisi, Maliye Bakanı Stanjura'nın volatilite endişeleri ile gündemde. Bakan, Bitcoin'in istikrar vaat etmediğini belirtiyor, CNB ise yatırımı oylamaya hazırlanıyor.

Çek Ulusal Bankası'nın gündeme getirdiği 7 milyar dolarlık Bitcoin rezervi teklifi, Maliye Bakanı Zbynek Stanjura'nın volatilite ile ilgili endişeleriyle tartışmalara yol açtı. Bakan Stanjura, Bitcoin'in merkez bankasının istikrar misyonu ile uyumsuz olduğunu vurgularken, banka yönetimi yatırım planını bugün oylamaya sunuyor.

Çekya Maliye Bakanı Stanjura'dan Bitcoin Rezervi Planına Volatilite Uyarısı

Çek Merkez Bankası'nın (CNB) döviz rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e yatırma planı, ülkenin Maliye Bakanı tarafından sert eleştirilerle karşılandı. CNB'nin toplam rezervlerinden yaklaşık 7 milyar dolarlık bir dilimi kripto para birimine ayırma niyeti, finansal istikrar tartışmalarını alevlendirdi.

Maliye Bakanı Zbynek Stanjura, merkez bankasının rezervlerinin yüzde beşlik bölümünü Bitcoin yatırımına dönüştürme önerisine açıkça karşı çıktı. Stanjura, Bitcoin'in yüksek oynaklığının merkez bankacılığının temel prensipleriyle çeliştiğini vurgulayarak, "Bir merkez bankası istikrarı temsil etmelidir. Bitcoin piyasasının seyri, bu varlığın istikrarlı bir yapıda olmadığını net biçimde ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

CNB Başkanı Aleš Michl, 30 Ocak tarihli banka yönetim kurulu toplantısında Bitcoin alım planını masaya yatırdı. Önerinin kabul görmesi durumunda, bankanın 146 milyar doları aşan rezerv portföyünden 7 milyar dolarlık kısmı Bitcoin alımında değerlendirilecek.

Michl, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BlackRock gibi kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine yönelmesinin kripto para birimine olan ilgiyi artırdığını belirtti. Bununla birlikte, "Bitcoin'in yüksek oynaklığı, diğer varlıklarla düşük korelasyonundan faydalanmayı güçleştiriyor. Bu sebeple ekibimden Perşembe günü konuyu derinlemesine değerlendirmelerini talep edeceğim. Kapsamlı bir analiz gerekiyor, dolayısıyla acele bir karar almayacağız." ifadelerini kullandı.

Çek iş dünyası temsilcileri, Michl'in önerisini Euro'dan bağımsızlaşma ve Bitcoin'in gelecekteki potansiyelini değerlendirme açısından stratejik bir hamle olarak görüyor. Trezor şirketinin analisti Lucien Bourdon, ülkesinin Bitcoin inovasyonunda öncü konumda olduğunu ve Prag'ın dünya çapında önemli Bitcoin konferanslarına ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bu gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yankı buldu. Senatör Cynthia Lummis, ülkesinin Çek Cumhuriyeti'nden önce stratejik Bitcoin rezervleri oluşturması gerektiğini savundu. Avrupa cephesinde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin'in AB rezerv portföyüne dahil edilmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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