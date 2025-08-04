Cardano (ADA) topluluğundan tarihi karar

Cardano (ADA) topluluğundan tarihi karar
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Cardano Blockchain ağının ana geliştirme ekibi IOG, yüzde 74 destekle 96 milyon ADA finansman onayı aldı. 71 milyon dolar değerindeki bütçe, ağın ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Hydra protokolü ve node yeniden mimarisi gibi kritik projeler 12 ay boyunca hayata geçirilecek. Kilometre taşı tabanlı ödeme sistemiyle şeffaflık sağlanacak.

Blockchain yönetişim tarihinde önemli bir gelişme yaşandı. Cardano topluluğu, ağın geleceğini şekillendirecek büyük çaplı geliştirme projelerine yeşil ışık yakarak merkezi olmayan karar alma sürecinin gücünü gösterdi. IOG'nin sunduğu kapsamlı teklifin kabulü, topluluktan bazı şeffaflık endişelerine rağmen gerçekleşti.

Cardano Blockchain Ağına 96 Milyon ADA Yatırım Onayı

Input Output Global, Cardano ağının temel geliştirme ekibi olarak sunduğu 96 milyon ADA değerindeki teklif, toplam 213 oydan 200'ünün lehte çıkmasıyla kabul edildi. Altı aleyhte, yedi çekimser oyla yüzde 74'lük bir destek elde edildi.

12 aylık geliştirme planı, ölçeklenebilirlik, geliştirici deneyimi ve birlikte çalışabilirliği iyileştirmeye odaklanıyor. Finansman aşama temelli olacak ve Cardano üye tabanlı organizasyonu Intersect bağımsız yönetici rolünü üstlenecek.

IOG'nin teklifi Hydra protokolünü, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için kritik bir teknoloji olarak içeriyor. Proje Acropolis ile ağ düğümlerinin modüler yeniden mimarisi planlanıyor. Bu yükseltmeler, ağın ortalama 20 saniyelik blok süresini ve 0,34 ADA işlem maliyetini optimize etmeyi hedefliyor.

Topluluk içinde maliyet, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında bazı endişeler dile getirildi. Cardano'nun Teknik Yönlendirme Komitesi'nden rakip bir teklif de vardı ancak Intersect tarafından desteklenmedi. Bu ilk kez, topluluğun Cardano için ana geliştirme finansmanını doğrudan yetkilendirdiği bir süreç oldu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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