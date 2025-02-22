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Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı
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Bybit CEO'su Ben Zhou, Ethereum cüzdanındaki büyük hack sonrası 1,4 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Zhou, saldırıyı "tarihin en kötüsü" olarak tanımlayarak, güvenlik önlemlerinin güçlendirileceğini ve para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.

Bybit'in CEO'su Ben Zhou, platformun Ethereum soğuk cüzdanına yapılan ve yaklaşık 1,4 milyar dolar değerindeki dijital varlıkların çalındığı siber saldırıyı "tarihin en kötü hack'lerinden biri" olarak nitelendirdi. Zhou, saldırı sonrası para çekme işlemlerinin normal kapasiteye döndüğünü ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Bu olay, kripto güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getiriyor.

Bybit CEO'su, Hack Sonrası Güvenlik Önlemlerini Artırma Sözü Verdi

Kripto para borsası Bybit'in Ethereum soğuk cüzdanına düzenlenen siber saldırı, sektör tarihinin en büyük kayıplarından birine yol açtı. Borsa CEO'su Ben Zhou'nun yaptığı açıklamaya göre, saldırganlar yaklaşık 1,4 milyar dolar değerinde Ethereum ve çeşitli dijital varlığı ele geçirdi. Olayın ardından piyasalarda 200 milyon dolar tutarında stETH işlem hacmi kaydedildi.

Saldırının etkilerini hızla kontrol altına aldıklarını belirten Zhou, sadece on iki saat içinde para çekme işlemlerinin normale döndüğünü duyurdu. Kullanıcılarından özür dileyen CEO, "Bu zorlu süreci atlattık. Artık tüm para çekme işlemlerinizi sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Sistem tam kapasite çalışıyor ve herhangi bir gecikme yaşanmayacağının güvencesini veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Borsa yönetimi, yaşanan olayla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanacağını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Zhou, kriz sürecinde görülmemiş yoğunlukta para çekme talebi aldıklarını ve bu taleplerin yüzde 99,994'ünün başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Bybit ekibinin kriz boyunca kesintisiz çalışarak müşteri sorularını yanıtladığını belirten Zhou, borsanın tüm hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Şirket, benzer saldırıları önlemek amacıyla ek güvenlik önlemleri alacağını ve kullanıcılarını düzenli olarak bilgilendireceğini taahhüt etti.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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