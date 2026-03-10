Haberler

Butan hükümeti 11,85 milyon dolarlık Bitcoin transferi yaptı

Butan hükümeti 11,85 milyon dolarlık Bitcoin transferi yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Butan hükümeti, elinde bulundurduğu Bitcoin rezervlerinden 175 BTC'lik transferi halka açık Blokchain üzerinde gerçekleştirdi. Arkham verilerine göre 2026 başından bu yana toplam Bitcoin çıkış tutarı 42,5 milyon dolara ulaştı.

Butan hükümeti hafta başında 175 BTC'lik yeni bir transfer işlemi gerçekleştirdi. İşlemin tutarı yaklaşık 11,85 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu hareket, geçen ay kaydedilen 6,8 milyon dolarlık transferin ardından geldi.

Veri platformu Arkham kayıtlarına göre Butan'ın 2026 yılı başından bu yana gerçekleşen toplam Bitcoin çıkış tutarı 42,5 milyon dolara ulaştı.

Ülkenin ulusal varlık fonu Druk Holding and Investments tarafından yönetilen cüzdanlarda şu anda yaklaşık 5.400 BTC bulunuyor. Bu bakiyenin güncel değeri yaklaşık 374 milyon dolar düzeyinde izleniyor. Arkham verilerindeki değerlendirmelerde, Butan'ın elindeki Bitcoin rezervlerinin belirli kısımlarını dönemsel olarak 5 milyon ila 10 milyon dolarlık dilimler halinde hareket ettirdiği belirtildi.

TEMMUZ AYINDAKİ YÜKSEK HACİMLİ TRANSFERLERDEN SONRA DAHA SINIRLI HACİMLİ HAREKET

Son işlemler, ülkenin temmuz ayında dört gün içinde gerçekleştirdiği 60 milyon doları aşan transferlerle kıyaslandığında daha sınırlı bir hacme işaret ediyor. O dönemdeki büyük çıkışların ardından Butan'ın elinde, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 40'ından fazlasına denk gelen 1,4 milyar dolar değerinde 11.000'i aşkın BTC bulunduğu kaydedilmişti.

Söz konusu temmuz transferlerinden bu yana Bitcoin fiyatı 119.000 dolar seviyelerinden 69.000 dolar bandına kadar geriledi.

Butan, kripto para rezervlerini piyasadan satın almak yerine doğrudan madencilik faaliyetleri aracılığıyla oluşturuyor. Ülke yönetimi, madencilik operasyonlarına enerji sağlamak için sahip olduğu hidroelektrik kaynaklardan yararlanıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil

Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in davetine icabet ediyor

Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray ile buzları eritecek hareket
Adem Kılıçcı, pozitif çıktığı söylenen uyuşturucu testi için sessizliğini bozdu

Pozitif çıktığı söylenen uyuşturucu testi için sessizliğini bozdu