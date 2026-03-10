Butan hükümeti 11,85 milyon dolarlık Bitcoin transferi yaptı

Butan hükümeti hafta başında 175 BTC'lik yeni bir transfer işlemi gerçekleştirdi. İşlemin tutarı yaklaşık 11,85 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu hareket, geçen ay kaydedilen 6,8 milyon dolarlık transferin ardından geldi.

Veri platformu Arkham kayıtlarına göre Butan'ın 2026 yılı başından bu yana gerçekleşen toplam Bitcoin çıkış tutarı 42,5 milyon dolara ulaştı.

Ülkenin ulusal varlık fonu Druk Holding and Investments tarafından yönetilen cüzdanlarda şu anda yaklaşık 5.400 BTC bulunuyor. Bu bakiyenin güncel değeri yaklaşık 374 milyon dolar düzeyinde izleniyor. Arkham verilerindeki değerlendirmelerde, Butan'ın elindeki Bitcoin rezervlerinin belirli kısımlarını dönemsel olarak 5 milyon ila 10 milyon dolarlık dilimler halinde hareket ettirdiği belirtildi.

TEMMUZ AYINDAKİ YÜKSEK HACİMLİ TRANSFERLERDEN SONRA DAHA SINIRLI HACİMLİ HAREKET

Son işlemler, ülkenin temmuz ayında dört gün içinde gerçekleştirdiği 60 milyon doları aşan transferlerle kıyaslandığında daha sınırlı bir hacme işaret ediyor. O dönemdeki büyük çıkışların ardından Butan'ın elinde, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 40'ından fazlasına denk gelen 1,4 milyar dolar değerinde 11.000'i aşkın BTC bulunduğu kaydedilmişti.

Söz konusu temmuz transferlerinden bu yana Bitcoin fiyatı 119.000 dolar seviyelerinden 69.000 dolar bandına kadar geriledi.

Butan, kripto para rezervlerini piyasadan satın almak yerine doğrudan madencilik faaliyetleri aracılığıyla oluşturuyor. Ülke yönetimi, madencilik operasyonlarına enerji sağlamak için sahip olduğu hidroelektrik kaynaklardan yararlanıyor.