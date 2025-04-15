Bugünün öne çıkan altcoinleri - 15 Nisan

XYO Network (XYO)

XYO, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) temelli bir token. Bugün gündeme gelmesinin nedeni, geliştirici ekibin sosyal medya platformu X'te yaptığı gizemli bir paylaşım. Detay verilmemiş olsa da, bu paylaşım merak uyandırdı.

Ancak ilgiye rağmen, XYO'daki işlem hacmi oldukça düşük. Son 24 saatte fiyatı yüzde 0,39 gerilerken, işlem hacmi de yüzde 19 düştü. Fiyatla birlikte hacmin de azalması, yatırımcı ilgisinin zayıfladığını gösteriyor ve düşüş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Bu durum devam ederse, XYO'nun 0,0072 dolar seviyesine gerilemesi mümkün. Öte yandan, talep artarsa fiyatı 0,013 dolar seviyelerine doğru toparlanabilir.

Hyperliquid (HYPE)

Katman-1 (Layer-1) blokzincirine ait bir token olan HYPE, bugün yine ilgi gören altcoin'lerden biri. Günlük bazda yüzde 5 yükselerek 16,41 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Mevcut fiyatı, 20 günlük üstel hareketli ortalamasının (EMA) üzerinde. Bu seviye aşıldığında, kısa vadede alım yönlü bir sinyal olarak kabul ediliyor. Yani yatırımcılar HYPE'a olan güvenini artırmış durumda.

Bu toparlanma devam ederse, fiyatın 21,88 dolar seviyesine çıkması mümkün.

Ancak satış baskısı yeniden öne çıkarsa, önce 14,24 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Bu destek kırılırsa, fiyat 9,29 dolara kadar düşebilir.

KernelDAO (KERNEL)

KERNEL, pazartesi günü Binance'te listelenmesinin ardından yüzde 44'e yakın bir düşüş yaşadı ve 0,26 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, airdrop ile token alan yatırımcıların satış yapmasından kaynaklandı.

Sonrasında bir miktar toparlanarak şu an 0,32 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak son 24 saatte hâlâ yüzde 12 değer kaybetmiş durumda.

Saatlik grafikte Göreli Güç Endeksi (RSI) 39,63 seviyesinde; bu da satış baskısının sürdüğünü ve düşüş eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Bu baskı devam ederse, fiyat yeniden 0,26 dolara düşebilir.

Ancak alım tarafı güçlenirse, 0,39 dolar seviyelerine kadar toparlanma ihtimali de var.