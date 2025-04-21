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Bugün Bu Altcoin'ler Neden Gündemde? - 21 Nisan

Bugün Bu Altcoin'ler Neden Gündemde? - 21 Nisan
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Haberler
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Kripto para piyasasında son 24 saatte dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 51 milyar dolar artarak yatırımcıların ilgisini yeniden altcoin'lere çevirdi. Biz de bugünün öne çıkan coin'lerini sizler için derledik.

MANTRA (OM): Sert Düşüş Devam Ediyor

OM, piyasadaki genel yükseliş trendine rağmen son 24 saatte yüzde 11 değer kaybetti. Bu düşüş, 13 Nisan'da başlayan ve neredeyse tüm haftaya yayılan gerilemenin devamı niteliğinde.

13 Nisan'da OM yalnızca bir saat içinde yüzde 90'dan fazla değer kaybederek yaklaşık 5,5 milyar dolarlık piyasa değerini sildi. Bu çöküş, yatırımcılarda ciddi güvensizlik yarattı.

Teknik göstergeler de satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. MACD verilerine göre OM'nin mavi çizgisi, turuncu sinyal çizgisinin altında seyrediyor – bu da olumsuz sinyal anlamına geliyor. Eğer satış baskısı artarsa, OM fiyatı sıfır nokta sıfır dokuz dolara kadar gerileyebilir.

Ancak yeni bir alım dalgası gelirse, bu karamsar tablo tersine dönebilir ve fiyat iki dolar yirmi üç cent seviyelerine yükselebilir.

Treasure (MAGIC): Yükselişin Ardından Düzeltme Gelebilir

Treasure ağının yerel token'ı olan MAGIC, gün içinde yüzde 40'ın üzerinde yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Şu anda sıfır nokta on dokuz dolardan işlem görüyor.

Ancak RSI (Göreceli Güç Endeksi) değerinin yetmiş dört seviyesinde olması, token'ın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve fiyatın kısa vadede düşüşe geçebileceğini gösteriyor. RSI değeri yetmişin üzerine çıktığında, genelde bir düzeltme süreci başlar.

Eğer alım baskısı azalırsa MAGIC fiyatı sıfır nokta sıfır altı dolara kadar düşebilir. Öte yandan yükselişin sürmesi durumunda hedef sıfır nokta kırk iki dolar olabilir.

Pepe (PEPE): Alım Gücü Güçlü, Ralli Sürebilir

Kurbağa temalı meme coin PEPE, son 24 saatte yüzde 6 artışla sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır yedi sekiz dolardan işlem görüyor.

Balance of Power (BoP) göstergesi, piyasadaki alım baskısının yüksek olduğunu ve rallinin güçlü bir talep tarafından desteklendiğini işaret ediyor. Bu da yükselişin devam edebileceği anlamına geliyor.

Bu trend sürerse, PEPE fiyatı sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır dokuz yedi dolara kadar yükselebilir. Ancak yatırımcılar kâr satışlarına yönelirse, fiyat sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır beş yedi dolara kadar geri çekilebilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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