Bu Hafta Balinaların En Çok Aldığı 3 Kripto Para

1. Optimism (OP)

Optimism (OP), uzun süredir düşüş eğiliminde olmasına ve son bir yılda yüzde 73 değer kaybetmesine rağmen büyük yatırımcılar arasında sessiz bir birikim dönemi geçiriyor. Zincir üstü verilere göre, son beş günde 10.000'den fazla OP tutan cüzdan sayısı 4.303'ten 4.313'e yükseldi.

Bu artış, bazı büyük yatırımcıların OP'yi düşük fiyatlardan topladığını ve uzun vadeli bir toparlanma ihtimaline karşı pozisyon aldıklarını gösteriyor olabilir.

OP, ocak ayından bu yana 2 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Ancak bu birikim süreci, tecrübeli yatırımcıların güveninin artmaya başladığına işaret edebilir. Eğer bu alımlar yükseliş momentumuna dönüşürse, OP'nin ilk hedefi 0,93 dolar direncini aşmak olacak.

Başarılı bir çıkış, OP'nin 1,06 dolara yükselmesini sağlayabilir ve alım baskısının devam etmesi halinde 1,20 dolar seviyelerine ulaşması mümkün. Öte yandan, satış baskısının devam etmesi halinde OP'nin 0,74 dolarlık destek seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu desteğin kırılması, fiyatın 0,70 doların altına düşmesine ve düşüş eğiliminin sürmesine yol açabilir.

2. Dogecoin (DOGE)

Piyasa değeriyle en büyük meme coin olan Dogecoin (DOGE), balinaların yeniden ilgisini çekmeye başladı. Zincir üstü verilere göre, geçen hafta büyük yatırımcılar DOGE alımı yaptı.

Özellikle 10 milyon ile 100 milyon DOGE arasında varlık tutan cüzdan sayısı 740'tan 747'ye çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, büyük yatırımcıların meme coin piyasasında olası bir toparlanmayı önceden sezdiğini ve pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

DOGE'nin geçmişte meme coin hype'ına (piyasadaki coşku dalgasına) güçlü tepkiler verdiği biliniyor. Balinaların artan ilgisi, piyasa momentumu yeniden canlanırsa DOGE'nin en çok kazanç sağlayan varlıklardan biri olabileceğine işaret ediyor.

Bu durumda, DOGE'nin fiyatı ilk olarak 0,19 dolar direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 0,22 dolar ve 0,24 dolara doğru yeni bir yükseliş mümkün. Ancak mevcut piyasa düzeltmesinin derinleşmesi durumunda, DOGE'nin 0,16 dolar desteğini yeniden test etmesi olası. Daha fazla satış baskısı ise fiyatı 0,143 dolara kadar düşürebilir.

Şimdilik balina birikimi olumlu bir sinyal olarak değerlendirilse de DOGE'nin fiyat yönü, meme coin piyasasında genel bir toparlanma olup olmayacağına bağlı olacak.

3. Worldcoin (WLD)

Bir dönem yapay zeka temalı kripto paralar arasında en çok ilgi görenlerden biri olan Worldcoin (WLD), son aylarda zayıflayan bir performans sergiledi. WLD'nin fiyatı, son 30 günde yaklaşık yüzde 19 düşüş yaşadı. Ancak zincir üstü veriler, son günlerde balinaların yeniden WLD biriktirmeye başladığını gösteriyor.

Son dört günde, 10.000 ila 1.000.000 WLD tutan cüzdan sayısı 1.123'ten 1.138'e yükseldi. Bu hareket, bazı büyük yatırımcıların WLD'nin dip seviyelere yaklaştığına inanarak alım yaptığını gösterebilir.

Eğer alım momentumu devam ederse, WLD kısa vadede toparlanma girişiminde bulunabilir. İlk direnç seviyesi 0,91 dolar olarak görünüyor. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek bir kırılım, fiyatı 1,25 dolara kadar taşıyabilir ve WLD'nin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini sağlayabilir.

Ancak piyasa üzerinde olumsuz havanın devam etmesi halinde WLD'nin 0,80 dolarlık desteği test etmesi beklenebilir. Bu desteğin kırılması ise fiyatı 0,69 dolara kadar geriletebilir.