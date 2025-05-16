Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi

Brezilya merkezli fintech devinden Bitcoin hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya merkezli fintech şirketi Méliuz hissedarları Bitcoin hazine şirketi olma teklifini onayladı, şirket 274,5 BTC daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 320,3'e yükseltti.

Brezilyalı fintech şirketi Méliuz'un hissedarları, 15 Mayıs'ta şirketin Bitcoin hazine şirketi olma teklifini resmi olarak onayladı. Şirket aynı zamanda 28,4 milyon dolar değerinde 274,5 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Méliuz'un bu hamleyle Latin Amerika'nın ilk halka açık Bitcoin hazine şirketi olduğu belirtiliyor.

Şirket Bitcoin Varlıklarını Artırıyor

Méliuz'un yönetim kurulu başkanı Israel Salmen, 15 Mayıs'ta X platformunda yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gün! Hissedarlarımız büyük bir çoğunlukla Méliuz'un Brezilya'da borsada işlem gören ilk Bitcoin Hazine Şirketi'ne dönüşümünü onayladı." ifadelerini kullandı.

Salmen, şirketin ortalama 103.604 dolar alış fiyatıyla 274,52 Bitcoin satın aldığını ve yüzde 600 BTC getirisi elde ettiğini açıkladı. Méliuz, bu son alımla birlikte 6 Mart'taki ilk 45,73 Bitcoin alımına ek olarak toplam 320,3 Bitcoin'e ulaştı. Bu miktar, güncel fiyatlarla 33 milyon doların üzerinde bir değere karşılık geliyor.

Şirket 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Sadece nakit rezervinin bir kısmını enflasyona veya para değer kaybına karşı koruma olarak Bitcoin'e ayırmak yerine, şirket amacını hisse başına Bitcoin miktarını maksimize edecek şekilde yeniden konumlandırdı" dedi.

Salmen'e göre Méliuz, planlanan Bitcoin yatırımlarının artık "iş stratejisinin" bir parçası olması nedeniyle Latin Amerika'nın ilk Bitcoin hazine şirketi olma özelliğini taşıyor.

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre, e-ticaret platformu MercadoLibre, 31 Mart'ta satın aldığı 157,7 Bitcoin'in ardından 59,2 milyon dolar değerinde 570'in üzerinde Bitcoin ile daha fazla miktarda kripto para birimi bulunduruyor.

Méliuz (CASH3.SA), ilk Bitcoin alımını duyurduğu 6 Mart'tan bu yana Brasil Bolsa Balcão'da en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri oldu. Piyasa verilerine göre şirketin hisse değeri bu tarihten itibaren yüzde 117'den fazla artış gösterdi.

Méliuz'un piyasa değeri şu anda 727,9 Brezilya reali, yani 128 milyon doların üzerinde bulunuyor. Nakit iade programıyla tanınan fintech şirketi, Brezilya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
title