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BlackRock'tan yapay zeka uyarısı

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BlackRock'tan yapay zeka uyarısı
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BlackRock CEO'su Larry Fink, ABD'de yeni veri merkezi inşaatlarının durdurulmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini söyledi. Yapay zeka yatırımlarının istihdamdaki rolünü vurgularken, bu tesislerin enerji ve çevre üzerindeki etkilerine yönelik kaygılar büyüyor.

CNBC'ye konuşan Fink, ABD ekonomisinin önemli ölçüde veri merkezleri için yapılan büyük yatırımlara dayandığını belirtti. Ülke genelinde inşaatları durduracak bir karar alınması halinde ekonomik daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmesi, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların kesintiye uğraması senaryosuna dayanıyor.

YATIRIMLAR İNŞAAT VE ENERJİYE UZANIYOR

Veri merkezi yatırımlarının etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Fink, tesislerin kurulmasının inşaat işçilerine, bilgisayar donanımına ve enerji altyapısına talep yarattığını anlattı. Bu harcamaların fiziksel ve dijital altyapının büyümesini desteklediğini savundu.

BlackRock yöneticisi, veri merkezlerinin yeni iş alanları oluşturduğunu vurguladı. Tesislere yönelik endişeleri kabul etmekle birlikte, bunların önemli bölümünün yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını ileri sürdü.

Tartışmanın diğer tarafında ise elektrik faturaları, su kullanımı ve çevresel etkiler bulunuyor. Yeni veri merkezlerine yönelik yerel tepkiler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi gündemde de yer alıyor.

ENERJİ MALİYETİ VE ÇEVRE KAYGISI BÜYÜYOR

Pew Research Center'ın araştırması, kamuoyunun veri merkezlerine bakışının yıl içinde daha olumsuz hale geldiğini gösteriyor. Tesislerin çevre üzerindeki etkisini çoğunlukla olumsuz bulan ABD'li yetişkinlerin oranı ocaktaki yüzde 39'dan yüzde 54'e yükseldi.

Evlerin enerji maliyetleri açısından olumsuz etki bekleyenlerin oranı da yüzde 38'den yüzde 50'ye çıktı. Bu oranlar, katılımcıların değerlendirmelerini yansıtıyor. Veri merkezlerinin faturalar veya çevre üzerindeki ölçülmüş etkisini göstermiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı, yaşadıkları yerin yakınında yeni bir veri merkezi kurulmasından rahatsızlık duyacağını belirtti. Çalışma, 20 Temmuz-9 Ağustos döneminde 10 bin 548 ABD'li yetişkinle gerçekleştirildi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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