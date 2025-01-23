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BlackRock CEO'sundan Bitcoin için tarihi açıklama

BlackRock CEO'sundan Bitcoin için tarihi açıklama
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, yatırımcıların portföylerinde yüzde 2-5 oranında Bitcoin (BTC) bulundurması durumunda kripto paranın değerinin 700.000 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Kripto para piyasasında kurumsal adaptasyon hız kazanıyor. BlackRock CEO'su Larry Fink'in Bitcoin hakkındaki görüşlerindeki değişim, 2021'deki "düşük talep" açıklamasından, günümüzde Bitcoin'i "uluslararası bir araç" olarak tanımlamasına uzanan dikkat çekici bir dönüşümü yansıtıyor.

Stratejik Bitcoin Rezerv Planları Gündemde

Larry Fink, Davos'taki ulusal varlık fonlarıyla Bitcoin tahsisi üzerine görüşmeler yaptığını aktardı. Kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisi artarken, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si (IBIT) yönetimi altındaki varlıkların değeri 57 milyar dolara ulaştı.

Fink, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık endişeleri yaşayan ülkelerdeki yatırımcılar için Bitcoin'in koruyucu bir araç olabileceğini vurguladı. Bitcoin son dönemde 109.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Bitwise Asset Management'ın araştırmasına göre müşteri portföylerine kripto para dahil eden finansal danışmanların oranı 2024'te yüzde 22'ye yükseldi. Bu oran geçen yıl yüzde 11 seviyesindeydi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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