BlackRock Bitcoin fonu yükselişte: 1 milyar dolara doğru gidiyor

BlackRock'un iShares Bitcoin Trust ETF'si, yılın başından bu yana kripto piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek oranda fon girişiyle dikkat çeken IBIT, sektördeki yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösteriyor. Bu süreçte rakip fonlardan ise kayda değer çıkışlar yaşandı.

Türev Piyasalarında Açık Pozisyondaki Azalmaya Rağmen Fonlar Hız Kesmedi

Sektör verilerine göre BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), Ocak 2024'teki kuruluşundan bu yana ikinci en büyük net girişini yaşayarak 970,9 milyon dolara ulaştı. Pazartesi günü 591,2 milyon dolarlık yeni sermaye aktarılırken, aynı dönemde Fidelity'nin FBTC'si 86,9 milyon dolar, Bitwise'ın BITB'si 21,1 milyon dolar ve ARK'ın ARKB'si 226,3 milyon dolar düzeyinde çıkış kaydetti.

Bu fon akışı, Bitcoin'in son yedi günde yüzde 7,2 oranında değer kazanarak 94.900 dolardan işlem görmesiyle eş zamanlı gerçekleşti. 22 Nisan'dan bu yana IBIT, piyasanın dalgalı seyrine rağmen toplam 4,5 milyar doların üzerinde net fon girişi elde etti.

Sektör uzmanları, gelişmeleri yakından izliyor. Nate Geraci, "Bugün iShares Bitcoin ETF neredeyse 1 milyar dolar giriş aldı... Ocak 2024'teki kuruluşundan bu yana ikinci en büyük giriş. 'Talep yok' denildiği zamanları hâlâ hatırlıyorum." ifadelerini kullandı. Kıdemli analist Eric Balchunas ise "ETF'ler, tam da öngördüğümüz model olan bir adım geri attıktan sonra iki adım ileri modundalar." dedi.

Öte yandan, türev piyasalarında da hareketlilik sürüyor. Piyasa raporlarına göre CME (Chicago Mercantile Exchange) Bitcoin Vadeli İşlemleri'ndeki açık pozisyon (OI), dört günlük düşüşün ardından 132.750 BTC düzeyinde. Yıllık bazda getiri oranının nisan ayında yüzde 5'ten yüzde 9'a yükselmesi, açık pozisyondaki son gerilemenin sona erme ihtimalini artırıyor. Bu canlanma, kısa vadede yeni bir açık pozisyon toparlanmasını tetikleyebilecek potansiyele sahip.