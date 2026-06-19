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BlackRock Bitcoin ETF'si kripto yatırımcısını geleneksel finansa taşıyor

BlackRock Bitcoin ETF'si kripto yatırımcısını geleneksel finansa taşıyor
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BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'sine yatırım yapanların yaklaşık dörtte üçü daha önce hiç ETF sahibi olmadı. Şirkete göre bu kişiler Bitcoin ürününün ardından S&P 500 ve altın gibi geleneksel fonlara da yöneliyor.

iShares Bitcoin Trust (IBIT), kripto yatırımcıları için geleneksel ETF dünyasına açılan bir kapı haline geldi. BlackRock'ın ABD hisse senedi ETF'lerinden sorumlu yöneticisi Jay Jacobs, şirketin spot Bitcoin ETF'sine yatırım yapanların yaklaşık dörtte üçünün daha önce hiç ETF sahibi olmadığını söyledi. Jacobs, dün katıldığı bir podcast yayınında geçişin çift yönlü işlediğini belirtti.

Ocak 2024'te kurulan IBIT, 48 milyar dolarlık varlığıyla BlackRock'ın en büyük kripto ürünü haline geldi. Fon 765.936 BTC tutuyor ve birçok dijital varlık yatırımcısının borsa yatırım ürünleriyle (ETP) tanışmasına aracılık etti. Jacobs, yatırımcıların Bitcoin ürününe giriş yaptıktan sonra S&P 500, yapay zeka ve altın temalı diğer BlackRock fonlarını da almaya başladığını aktardı. Jacobs, "Bunu, geçmişte ulaşamadığımız farklı bir kitleyle bağ kurmanın yolu olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Şirket çarşamba günü, elindeki Bitcoin üzerine alım opsiyonu satarak gelir üreten iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA) adlı yeni bir ürünü piyasaya sürdü.

BLACKROCK'IN BÜYÜK YAKINSAMA TEZİ

Jacobs'a göre Bitcoin yatırımcılarının geleneksel finansa yönelmesi, kripto, merkeziyetsiz finans ve geleneksel finans arasındaki sınırların giderek silinmesiyle örtüşüyor. BlackRock bu süreci "Büyük Yakınsama" olarak adlandırıyor. Jacobs, "Tarihsel olarak pek çok varlık birbirinden ayrı tutuldu." dedi. Şirket yöneticisine göre yatırımcılar artık portföylerini yönetmek için daha bütünleşik çözümler arıyor ve geleneksel finans ile DeFi giderek birbirinin tamamlayıcısı olarak görülüyor.

Geleneksel finans ile kriptonun yakınlaşmasının son örneklerinden biri bu ay gerçekleşen SpaceX halka arzında görüldü. Kripto yatırımcıları, şirketin hisselerine halka arz öncesi sürekli vadeli işlem sözleşmeleri ve tokenize hisseler aracılığıyla erişme imkânı buldu. Bu sözleşmeler, yatırımcıların bir şirkete borsada işlem görmeye başlamadan önce pozisyon almasına olanak tanıyor.

CryptoQuant verilerine göre tüm büyük kripto borsaları artık halka arz öncesi sürekli vadeli işlemleri sunuyor ve bu alandaki işlem hacmi mayıs başındaki yaklaşık 1 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi. Binance bu işlemlerde en büyük işlem merkezi konumuna ulaştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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