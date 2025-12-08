BitMine'ın Ethereum hazinesi 13,2 milyar dolara ulaştı

BitMine Immersion Technologies, Kasım ayında düşen Ethereum alım hızını geçen hafta yeniden artırdı. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu 8-K beyanına göre toplam kripto para, nakit ve yüksek riskli yatırım varlıkları 13,2 milyar doları buldu.

BitMine Toplam Arzın Yüzde 3,2'sini Kontrol Ediyor

Yapılan beyana göre BitMine, 7 Aralık itibarıyla 3.864.951 Ethereum (ETH), 193 Bitcoin, 1 milyar dolar nakit ve Nasdaq'ta işlem gören Eightco Holding'de 36 milyon dolarlık hisse bulunduruyor. Eightco, Eylül ayında başlattığı 250 milyon dolarlık programla Worldcoin'in WLD tokenını biriktirmeye odaklanan bir dijital varlık hazine şirketi.

Dosyalama verileri, BitMine'ın geçen hafta güncel fiyatlarla yaklaşık 430 milyon dolar değerinde 138.452 ETH satın aldığını ortaya koyuyor. Bu rakam, Kasım boyunca kaydedilen haftalık yaklaşık 80.000 ETH'lik alım hızının belirgin şekilde üzerinde. Son açıklama şirketin Ethereum hazinesini toplam arzın yüzde 3,2'sinin üzerine taşırken BitMine, yüzde 5'lik hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, hızlanan alımların kripto piyasalarının 10 Ekim'deki likidite şokunun ardından istikrar kazandığı görüşünü yansıttığını belirtti. Lee, makroekonomik değişimlere ve Ethereum'un yakın zamandaki Fusaka güncellemesine işaret ederek 2026 başına kadar talebin güçlenmesini beklediklerini aktardı. Lee, "Likidite şokunun üzerinden sekiz haftadan fazla zaman geçti; bu süre kripto piyasalarının yeniden ileriye dönük temellere göre işlem görmesi için yeterli." dedi.

Lee, 4 Aralık'ta Dubai'deki Binance Blockchain Week etkinliğinde yaptığı konuşmada kurumsal tokenizasyon ilgisinin önümüzdeki yıl talebin belirleyici itici gücü olabileceğini savundu. Açıklamasında, "Wall Street tüm finansal ürünleri tokenize etmek istiyor" diyen Lee, Blockchain altyapısına taşınması hedeflenen varlık ölçeğinin "neredeyse katrilyon dolar" seviyesinde olduğunu vurguladı. Stablecoinlerin "Ethereum'un ChatGPT anı" olduğunu ifade eden Lee, kurumların doların tokenize edilebileceğini fark ettiklerinde çok daha fazlasının inşa edilebileceğini kavradığını belirtti.

Şirket ayrıca hisselerinin son bir haftada günlük ortalama 1,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle ABD'nin en likit hisse senetleri arasına girdiğini açıkladı. BMNR hisseleri pazartesi sabahı yüzde 1,5 artışla 34,50 dolardan işlem görürken bir ay öncesine kıyasla yüzde 16'dan fazla değer kaybetmiş durumda.