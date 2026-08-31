Bitcoin'in yönünü bu hafta bu veriler belirleyecek

Haftanın ilk önemli gelişmesi jeopolitik cephede yaşandı. ABD ile İran'ın pazartesi günü karşılıklı saldırılara yeniden başlamasının ardından Bitcoin 77 bin dolara kadar geriledi.

Fiyat bu seviyeden bir miktar toparlandı. Piyasanın izleyeceği başlıca gelişmeler ise salı gününden itibaren açıklanacak makro veriler olacak.

İSTİHDAM RAPORU 4 EYLÜL CUMA AÇIKLANACAK

İlk sınav salı günü geliyor. Temmuz ayı açık pozisyon verisi (JOLTS) ile ağustos ayı ISM imalat endeksi Türkiye saatiyle 17.00'de açıklanacak.

Ekonomistlerin açık pozisyon beklentisi hafif düşüş yönünde. Rakamın önceki 7,36 milyondan 7,27 milyon civarına gerilemesi bekleniyor.

Güçlü iş gücü verileri kripto piyasası için ters yönde çalışabilir. Böyle bir tablo, Fed'in yeniden faiz artırmak için alan bulduğu beklentisini güçlendirebilir. Tahvil getirileri ile doların yükselmesi ise Bitcoin gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabilir.

Takvim sonraki günlerde de yoğun kalacak. Çarşamba günü ADP özel sektör istihdam raporu, perşembe günü ise haftalık işsizlik başvuruları ile ISM hizmet endeksi açıklanacak.

Haftanın ana verisi cuma günü açıklanacak. Ağustos tarım dışı istihdam raporu Türkiye saatiyle 15.30'da gelecek. Beklenti, ekonomiye yaklaşık 58 bin kişilik istihdam eklenmesi yönünde.

Temmuz verisi endişeyi büyütmüştü. Rapor, ABD ekonomisinin temmuzda 23 bin istihdam kaybettiğini göstermiş, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye çıkmıştı. Ağustos için işsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

Cuma rakamları Fed'in 15-16 Eylül toplantısına dair tartışmayı yeniden şekillendirebilir. Beklenenden güçlü bir rapor, kısıtlayıcı politikaya rağmen istihdamın dirençli kaldığını gösterebilir. Böyle bir sonuç inatçı enflasyonla birleşirse faiz artırımı ihtimalini besleyebilir.

Zayıf rapor ise kripto piyasasına kısmi bir rahatlama getirebilir. Beklenmedik ölçüde sert bir kötüleşme ise resesyon endişesini öne çıkarıp yeniden bir satış dalgası tetikleyebilir.

RUSYA DİJİTAL RUBLEYİ 1 EYLÜL'DE BAŞLATIYOR

Kripto takviminde Rusya öne çıkıyor. Rusya, dijital rublenin ilk büyük ölçekli aşamasını 1 Eylül'de başlatıyor. Aynı gün merkez bankasının ruble temelli stablecoin çerçevesine yönelik görüş toplama süreci de kapanıyor.

İngiltere'deki parlamentonun kripto şirketlerini etkileyen bankacılık kısıtlamalarına ilişkin kanıt toplama süreci 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Haftanın para politikası takviminde Kanada Merkez Bankası da bulunuyor. Banka çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 376 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte 77 bin dolara kadar indikten sonra 79 bin 400 doları gördü.

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